Гаджи Гаджиев: «Думаю, „Амкар“ останется в Премьер-Лиге»

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30 декабря 2014, 15:09

– Ситуация, в которую сейчас попал «Амкар», непростая, но, думаю, общими усилиями мы из нее выберемся и останемся в Премьер-Лиге. «Амкар» никогда не обладал солидным бюджетом и, несмотря на это, был крепкой командой с высоким волевым потенциалом. И это предстоит вернуть.

О том, будет ли возможность усилить состав «Амкара»

– Руководители клуба пообещали найти средства на приобретение новичков на две-три позиции. Кто это будет, пока тоже не знаю, никаких наметок нет. Повторюсь, уж слишком быстро развивались события.