«Брайтон» претендует на Бента и Беннетта

31 декабря 2014, 15:23
 Новый главный тренер «Брайтона» Крис Хьютон хочет видеть в команде нападающего «Астон Виллы» Даррена Бента и хавбека «Норвич Сити» Эллиота Беннетта.
 
Бент уже выступал за «Брайтон» в первой части сезона на правах аренды.
