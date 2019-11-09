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Тедеско объяснил решение выпустить Гапонова на матч с «Крыльями»

вчера, 19:14
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал решение выпустить защитника Илью Гапонова в стартовом составе команды на матч 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Немецкий специалист высказался об этом в эфире телеканала «Матч Премьер».

Был вариант поменять схему всей игры или сказать Гапонову: «Сегодня твой шанс сыграть». В прошлом сезоне он, кажется, провел пять матчей. Он тренируется с командой и готов выйти на поле и проявить себя.

Отметим, что накануне Тедеско сообщил, какую позицию на поле считает оптимальной для форварда «Спартака» Джордана Ларссона.

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pomor 445
pomor 445
   219 / 939
вчера в 20:40
Кому и зачем он объясняет, да ещё так публично?
nikoladolgov
nikoladolgov
   65 / 939
вчера в 20:21
Тедеску уже не знает кого выпускать, ему бы пару румын.
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