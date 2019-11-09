Тедеско объяснил решение выпустить Гапонова на матч с «Крыльями»

вчера, 19:14

Главный тренер «Спартака» прокомментировал решение выпустить защитника в стартовом составе команды на матч 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Немецкий специалист высказался об этом в эфире телеканала «Матч Премьер».

Был вариант поменять схему всей игры или сказать Гапонову: «Сегодня твой шанс сыграть». В прошлом сезоне он, кажется, провел пять матчей. Он тренируется с командой и готов выйти на поле и проявить себя.

Отметим, что накануне Тедеско сообщил, какую позицию на поле считает оптимальной для форварда «Спартака» .