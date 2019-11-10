Алексей Миранчук: «Очко есть очко, всё равно это лучше, чем ничего»

Полузащитник «Локомотива» высказался о ничьей в матче 16-го тура РПЛ против «Краснодара». Футболист дал комментарий в эфире телеканала «Матч Премьер».

Очко есть очко, всё равно это лучше, чем ничего. Но мы создавали моменты, были подходы – не хватило реализации. А пропустили не то чтобы глупый гол, но среди троих наших игроков находился один футболист „Краснодара“, который умудрился забить. Очень жаль. Получилась хорошая игра, а результат такой, какой есть.