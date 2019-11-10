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Алексей Миранчук: «Очко есть очко, всё равно это лучше, чем ничего»

сегодня, 21:58
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук высказался о ничьей в матче 16-го тура РПЛ против «Краснодара». Футболист дал комментарий в эфире телеканала «Матч Премьер».

Очко есть очко, всё равно это лучше, чем ничего. Но мы создавали моменты, были подходы – не хватило реализации. А пропустили не то чтобы глупый гол, но среди троих наших игроков находился один футболист „Краснодара“, который умудрился забить. Очень жаль. Получилась хорошая игра, а результат такой, какой есть.

Отметим, что результат матча также прокомментировал главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев.

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Все комментарии
ABir
ABir
   160 / 957
сегодня в 23:01
Очко точно заслужили
time out
time out
   46 / 957
сегодня в 22:36
Сберегли очко.
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 957
сегодня в 22:32
Вам повизло, со свистуном
Морозовский
Морозовский
   11 / 957
сегодня в 22:29
Надо признать, очко с душком.
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