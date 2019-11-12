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Промес охарактеризовал одним словом бывших партнёров по «Спартаку»

сегодня, 09:02

Вингер «Аякса» Квинси Промес, ранее выступавший за «Спартак», дал характеристику бывшим партнёрам по московскому клубу одним словом:

Глушаков — лидер. Ребров — легенда. Луис Адриано — убийца. Массимо Каррера — профессор. Зобнин — мотор. Леонид Федун — босс.

Самая ёмкая характеристика получилась для Зе Луиша:

Зе Луиш — безумный, веселый, бомбардир, зверь, хороший друг.

Ранее Промес поделился мнением о Денисе Глушакове

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Все комментарии
mortid
mortid
   258 / 928
сегодня в 14:37
    Спагетти
    Спагетти ответил Гавроша
       472 / 928
    сегодня в 14:08
    Как и для вас бомжи;))
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответил Ruslan Volkov
       81 / 928
    сегодня в 14:08
    Ну получше чем слово "бомжи"
    Это тебе лучше с ними обсудить.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответил Гавроша
       28 / 928
    сегодня в 13:44
    Достаточно одного слова - свиньи.
    Опять за "горькую" взялся?) Так грубо...., представителю колыбели....)
    Литейный 4
    Литейный 4
       7 / 928
    сегодня в 13:18
    Промеса заново переобучили от спартаковских манер, как и Дзюбу. Сразу стали людьми. Гыгыгы
    Гавроша
    Гавроша
       54 / 928
    сегодня в 13:07
    Достаточно одного слова - свиньи.
    VAN ARM
    VAN ARM ответил SHMEL
       262 / 928
    сегодня в 13:06
    Если у них дела так же пойдут,то впору свинку Пепу приглашать...
    у них главный свинарь на месте! каких хочет таких свинок и заводит))))))))))))
    SHMEL
    SHMEL ответил Leha-ha50
       180 / 928
    сегодня в 12:47
    А Наф-Наф в списках не значится!!! Потому и колбасит ферму регулярно!!!
    Если у них дела так же пойдут,то впору свинку Пепу приглашать...
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил SHMEL
       8 / 928
    сегодня в 12:40
    Сборище Ниф-нифов...
    А Наф-Наф в списках не значится!!! Потому и колбасит ферму регулярно!!!
    SHMEL
    SHMEL
       180 / 928
    сегодня в 12:37
    Сборище Ниф-нифов...
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
       174 / 928
    сегодня в 12:33
    Зенит одним словом - проект)
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
       289 / 928
    сегодня в 11:58
    Глушаков лидер. смешно
    igGA
    igGA
       134 / 928
    сегодня в 11:56
    Глушаков — хрюндель. Ребров — хряк. Луис Адриано — вепрь. Массимо Каррера — кабан. Зобнин — пяточок. Леонид Федун — боров.
    Nekit92
    Nekit92
       112 / 928
    сегодня в 11:48
    Свиньи, банщики, зулусы что-то из этого))
    wingback
    wingback
       293 / 928
    сегодня в 11:35
    Негры.
    нечитайло
    нечитайло
       674 / 928
    сегодня в 11:34
    Ну хоть так
    Алексей Филин
    Алексей Филин
    сегодня в 11:29
    Вингер «Аякса» Квинси Промес, ранее выступавший за «Спартак», дал характеристику бывшим партнёрам по московскому клубу одним словом:
    Глушаков-свинья,Ребров-хряк,Адриано-бекон,Карерра-пастух,Зобнин-кабан,федун-свиноматка.Зе Луиш-стейк.
    КЭТиК
    КЭТиК
       234 / 928
    сегодня в 11:25
    Вот у него точно остались приятные воспоминания от Спартака.
    igGA
    igGA
       134 / 928
    сегодня в 11:17
    Свиньи?
    cska plus
    cska plus ответил Т34
       11 / 928
    сегодня в 11:13
    Ну зачем по себе других ровнять? Если читать твои комментарии, то можно прийти к выводу, что ты вообще не просыхаешь, потому что такую хрень, человек в нормальном состоянии, не напишет.
    Если обижаешься можешь не читать, лично я твои бестолковые комменты не читаю.
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
       350 / 928
    сегодня в 11:10
    Если сложить все эпитеты Антона об игроках, то получим образ самого Промеса)
    Знатог
    Знатог
       351 / 928
    сегодня в 11:04
    Промес- ниггер.
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответил Байкал-38.
       308 / 928
    сегодня в 11:04
    Ну получше чем слово "бомжи"
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       81 / 928
    сегодня в 10:54
    А все вместе они свиньи!!!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
       68 / 928
    сегодня в 10:42
    Можно сказать еще короче про это скопище даунов - халявщики !
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37
       349 / 928
    сегодня в 10:40
    Ребров - легенда)) Чего? анекдотов??
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       69 / 928
    сегодня в 10:36
      alex074
      alex074
         154 / 928
      сегодня в 10:35
        Армейская душа
        Армейская душа
           78 / 928
        сегодня в 10:31
        Вот до чего свободная продажа наркотиков в Голландии доводит
        beefs
        beefs
           196 / 928
        сегодня в 10:25
        Интересное мнение...
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