Промес охарактеризовал одним словом бывших партнёров по «Спартаку»

Вингер «Аякса» Квинси Промес, ранее выступавший за «Спартак», дал характеристику бывшим партнёрам по московскому клубу одним словом:
Глушаков — лидер. Ребров — легенда. Луис Адриано — убийца. Массимо Каррера — профессор. Зобнин — мотор. Леонид Федун — босс.
Самая ёмкая характеристика получилась для Зе Луиша:
Зе Луиш — безумный, веселый, бомбардир, зверь, хороший друг.
Ранее Промес поделился мнением о Денисе Глушакове.
Глушаков-свинья,Ребров-хряк,Адриано-бекон,Карерра-пастух,Зобнин-кабан,федун-свиноматка.Зе Луиш-стейк.
Глушаков-свинья,Ребров-хряк,Адриано-бекон,Карерра-пастух,Зобнин-кабан,федун-свиноматка.Зе Луиш-стейк.
Свинси - они все прохрюкали.
Свинси - они все прохрюкали.