Мостовой раскритиковал Тедеско за поведение во время матчей

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о поведении главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско во время матчей.
Тедеско, можно сказать, выпал сектор «Приз», как в «Поле Чудес». «Спартак» – команда с большой историей, одна из самых любимых в стране, и тут в нее попадает человек, который сидел в баре под Дюссельдорфом и смотрел футбол. Конечно, он будет прыгать и бегать!
Я, кстати, не приветствую такое. Понятно, что это способ завести игроков, но это как-то не по-футбольному. Человек, который всю жизнь провел в футболе, не станет так действовать. Понятно, что и я на его месте могу в какой-то эмоциональный момент выбежать и вскинуть руки вверх, тем более, понимая, что в мой адрес направлены все камеры, но это не значит, что так можно делать постоянно.
Напомним, что ранее Мостовой прокомментировал работу Тедеско в «Спартаке».
Мостовой говорит, что ни разу не слышал об игроке, якобы тот ноунейм, не подойдет Спартаку и бла-бла-бла :))))
Мостовой говорит, что ни разу не слышал об игроке, якобы тот ноунейм, не подойдет Спартаку и бла-бла-бла :))))
чувак с бара который ниче не шарит - как раз сам мостовой.
а поведение человека на бровке - это особенности как культуры, так и видинья себя самого.
чувак с бара который ниче не шарит - как раз сам мостовой.
а поведение человека на бровке - это особенности как культуры, так и видинья себя самого.
...а еще закончил самую современную и престижную тренерскую школу Германии, с теорией в 800 часов (а не в 200, как в России).
...а еще выучил 5 языков, чтобы общаться с футболистами на любом из них
...а еще занял с Шальке 04 второе место в Бундеслиге, уступив лишь Баварии.
В то время как великий тренер и эксперт Мостовой за годы игры в Испании даже испанский не выучил, и ровным счетом ничего не знает о современном футболе - путает имена и фамилии, ударения и произношение, и вообще не в курсе. Причем вечно не в курсе.
Мостовой, закрой рот, а.
...а еще закончил самую современную и престижную тренерскую школу Германии, с теорией в 800 часов (а не в 200, как в России).
...а еще выучил 5 языков, чтобы общаться с футболистами на любом из них
...а еще занял с Шальке 04 второе место в Бундеслиге, уступив лишь Баварии.
В то время как великий тренер и эксперт Мостовой за годы игры в Испании даже испанский не выучил, и ровным счетом ничего не знает о современном футболе - путает имена и фамилии, ударения и произношение, и вообще не в курсе. Причем вечно не в курсе.
Мостовой, закрой рот, а.
СЭ продолжает опрашивать ветеранов, они продолжают лить грязь на Тедеско.
З - зависть!
СЭ продолжает опрашивать ветеранов, они продолжают лить грязь на Тедеско.
З - зависть!