Мостовой раскритиковал Тедеско за поведение во время матчей

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о поведении главного тренера «красно-белых» во время матчей.

Тедеско, можно сказать, выпал сектор «Приз», как в «Поле Чудес». «Спартак» – команда с большой историей, одна из самых любимых в стране, и тут в нее попадает человек, который сидел в баре под Дюссельдорфом и смотрел футбол. Конечно, он будет прыгать и бегать!

Я, кстати, не приветствую такое. Понятно, что это способ завести игроков, но это как-то не по-футбольному. Человек, который всю жизнь провел в футболе, не станет так действовать. Понятно, что и я на его месте могу в какой-то эмоциональный момент выбежать и вскинуть руки вверх, тем более, понимая, что в мой адрес направлены все камеры, но это не значит, что так можно делать постоянно.