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Мостовой раскритиковал Тедеско за поведение во время матчей

сегодня, 12:33

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о поведении главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско во время матчей.

Тедеско, можно сказать, выпал сектор «Приз», как в «Поле Чудес». «Спартак» – команда с большой историей, одна из самых любимых в стране, и тут в нее попадает человек, который сидел в баре под Дюссельдорфом и смотрел футбол. Конечно, он будет прыгать и бегать!

Я, кстати, не приветствую такое. Понятно, что это способ завести игроков, но это как-то не по-футбольному. Человек, который всю жизнь провел в футболе, не станет так действовать. Понятно, что и я на его месте могу в какой-то эмоциональный момент выбежать и вскинуть руки вверх, тем более, понимая, что в мой адрес направлены все камеры, но это не значит, что так можно делать постоянно.

Напомним, что ранее Мостовой прокомментировал работу Тедеско в «Спартаке».

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makkie
makkie ответил d_fincher
   19 / 895
сегодня в 13:31
"сидел в баре под Дюссельдорфом и смотрел футбол" ...а еще закончил самую современную и престижную тренерскую школу Германии, с теорией в 800 часов (а не в 200, как в России). ...а еще выучил 5 языков, чтобы общаться с футболистами на любом из них ...а еще занял с Шальке 04 второе место в Бундеслиге, уступив лишь Баварии. В то время как великий тренер и эксперт Мостовой за годы игры в Испании даже испанский не выучил, и ровным счетом ничего не знает о современном футболе - путает имена и фамилии, ударения и произношение, и вообще не в курсе. Причем вечно не в курсе. Мостовой, закрой рот, а.
Еще смешит, когда Мостового спрашивают, а знаете вы этого игрока из Европы, что думаете о его переходе в Спартак?
Мостовой говорит, что ни разу не слышал об игроке, якобы тот ноунейм, не подойдет Спартаку и бла-бла-бла :))))
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 895
сегодня в 13:29
Какой клуб аутсайдер, такой и физрук неопытный. Гыгыгы
dzvinka
dzvinka
   39 / 895
сегодня в 13:26
мостовой вообще дурачек видимо))) какой приз, Тэдеско просто по молодости не хотел дожидаться лета, и зря, ибо нашел бы команду куда поинтересней себе. Тренер он современный и с хорошей теор-базой, а с дуру и неопытности пошел в болото и донный чемпионат.
чувак с бара который ниче не шарит - как раз сам мостовой.
а поведение человека на бровке - это особенности как культуры, так и видинья себя самого.
d_fincher
d_fincher
   30 / 895
сегодня в 12:46
"сидел в баре под Дюссельдорфом и смотрел футбол"

...а еще закончил самую современную и престижную тренерскую школу Германии, с теорией в 800 часов (а не в 200, как в России).
...а еще выучил 5 языков, чтобы общаться с футболистами на любом из них
...а еще занял с Шальке 04 второе место в Бундеслиге, уступив лишь Баварии.

В то время как великий тренер и эксперт Мостовой за годы игры в Испании даже испанский не выучил, и ровным счетом ничего не знает о современном футболе - путает имена и фамилии, ударения и произношение, и вообще не в курсе. Причем вечно не в курсе.

Мостовой, закрой рот, а.
makkie
makkie
   19 / 895
сегодня в 12:41
Раскритиковал... Мостовой... который и дня не проработал тренером.
СЭ продолжает опрашивать ветеранов, они продолжают лить грязь на Тедеско.
З - зависть!
Big krendel
Big krendel
   32 / 895
сегодня в 12:38
Молодой, неопытный физрук. Вот и бегает на посмешище всем.
cska plus
cska plus
   8 / 895
сегодня в 12:38
Хрющек умом не понять.
obana777
obana777
   74 / 895
сегодня в 12:37
Слово взял завистник Мостовой. Вот кого жаба придушила!
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