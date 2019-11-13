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Свищев: «Контролировать расход средств от продажи пива будет Минспорт»

сегодня, 11:00

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, который является автором законопроекта, разрешающего продажу пива на стадионах во время проведения официальных соревнований по футболу, заявил, что министерство спорта будет контролировать расходование средств в случае принятия закона о продаже пива на стадионах.

Я встречался с министром [Павлом Колобковым], эту тему он поручил своему заместителю Надежде Ерастовой. Все доходы пойдут на развитие детско-юношеского спорта и материально-технической базы. Все деньги, которые пришли, будут идти на строительство новых полей, содержание спортивных школ и так далее.

Расходование средств - не такая сложная система, Минспорт ее отработает. Примерно так же Минспорт контролирует ситуацию с лотереями и букмекерами, это четко сформированная система. Контроль за вопросом расходования средств будет за Минспортом.

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тумба-юмба
тумба-юмба
   517 / 895
сегодня в 13:12
Если все доходы будет контролировать минспорт,то какой смысл стадионам торговать пивом?
тумба-юмба
тумба-юмба
   517 / 895
сегодня в 13:05
Из всего перечисленного куда пойдут средства,сделал вывод.Так как в стране все руководители из питера то средства пойдут в зенит.На содержание распил арены.
Honduras2010
Honduras2010
сегодня в 12:53
Ну то есть - никто не будет контролировать.
Байкал-38.
Байкал-38.
   78 / 895
сегодня в 11:57
Пропьют всё!
ДАША Д
ДАША Д
   213 / 895
сегодня в 11:54
И сюда лапу свою наложили.
time out
time out
   44 / 895
сегодня в 11:38
Как это здорово, детский сорт будет поднимать алкоголь.
cska plus
cska plus
   8 / 895
сегодня в 11:26
Хороший кущ приплывёт, мне ещё раз мне, снова мне, опять мне а остальное в детский спорт.
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