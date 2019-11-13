Свищев: «Контролировать расход средств от продажи пива будет Минспорт»

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, который является автором законопроекта, разрешающего продажу пива на стадионах во время проведения официальных соревнований по футболу, заявил, что министерство спорта будет контролировать расходование средств в случае принятия закона о продаже пива на стадионах.

Я встречался с министром [Павлом Колобковым], эту тему он поручил своему заместителю Надежде Ерастовой. Все доходы пойдут на развитие детско-юношеского спорта и материально-технической базы. Все деньги, которые пришли, будут идти на строительство новых полей, содержание спортивных школ и так далее.

Расходование средств - не такая сложная система, Минспорт ее отработает. Примерно так же Минспорт контролирует ситуацию с лотереями и букмекерами, это четко сформированная система. Контроль за вопросом расходования средств будет за Минспортом.