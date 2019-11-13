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Президент «Оренбурга»: «Не получали предложений по Федотову от „Сочи“»

сегодня, 10:38

Президента «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал слухи о том, что главный тренер Владимир Федотов может возглавить «Сочи».

Относительно появившейся в ряде СМИ информации о главном тренере «Оренбурга» Владимире Федотове и его переходе в другой клуб сообщаю, что на данный момент никаких предложений мы не получали, у Владимира Федотова действующий контракт. Тренерский штаб ФК «Оренбург» отлично проявил себя, показывает хорошие результаты. Владимир Федотов доказал, что может эффективно решать поставленные задачи в условиях достаточно ограниченного бюджета, поэтому не исключаю возможности обращения в наш клуб и не только со стороны ФК «Сочи». В случае предметного предложения рассмотрим и обсудим его, но пока никакой информации по этому поводу у нас нет.

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Все комментарии
galem72
galem72
   160 / 895
сегодня в 13:23
Да какие предложения, что он там обсуждать собрался? Как невский лёшка скажет, так и будет.
cska plus
cska plus
   8 / 895
сегодня в 13:14
Зачем вообще Федотову менять клуб.
ДАША Д
ДАША Д
   213 / 895
сегодня в 12:54
За миллион можно и продать.
shlomo
shlomo
   246 / 895
сегодня в 12:31
Нечего рассматривать...оставьте Федотова работать.....и не мешайте
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   255 / 895
сегодня в 11:49
Дыма без огня не бывает
EAGinLE
EAGinLE
   109 / 895
сегодня в 10:49
Все возможно .
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