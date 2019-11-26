Брэзил: «Погба больше никогда не сыграет за „Манчестер Юнайтед“»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Алан Брэзил утверждает, что полузащитник английского клуба больше никогда не сыграет за манкунианцев.

Кое-кто только что сообщил мне, что Поль Погба больше не проведёт ни одного матча за МЮ . Это не просто случайное сообщение от случайного человека — я лично знаком с ним, он многое знает о «Манчестер Юнайтед» и о том, что происходит в клубе.

Он написал мне: «Сообщение от очень серьёзного источника — Погба больше не проведёт ни одного матча за „Юнайтед“». Можно воспринять эту информацию по-разному, я не знаю, кто сообщил эту информацию ему, и я только передаю вам его слова. Действительно, я сам недавно рассуждал: что случилось с ним, где он вообще?