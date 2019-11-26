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Брэзил: «Погба больше никогда не сыграет за „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 13:00

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Алан Брэзил утверждает, что полузащитник английского клуба Поль Погба больше никогда не сыграет за манкунианцев.

Кое-кто только что сообщил мне, что Поль Погба больше не проведёт ни одного матча за МЮ. Это не просто случайное сообщение от случайного человека — я лично знаком с ним, он многое знает о «Манчестер Юнайтед» и о том, что происходит в клубе.

Он написал мне: «Сообщение от очень серьёзного источника — Погба больше не проведёт ни одного матча за „Юнайтед“». Можно воспринять эту информацию по-разному, я не знаю, кто сообщил эту информацию ему, и я только передаю вам его слова. Действительно, я сам недавно рассуждал: что случилось с ним, где он вообще?

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Все комментарии
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   341 / 862
сегодня в 18:00
Секретная информация !
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   183 / 862
сегодня в 16:46
Юнайтед уже как-то научился обходиться без Погба, а сам Погба был хорош в первом сезоне при Моуриньо, и сразу после назначения Сольскьяера, остальное время он больше отбывал номер чем играл за Ман Юнайтед, может для Юнайтед даже будет лучше если его продадут, правда вопрос куда?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Nazi
   86 / 862
сегодня в 15:51
Дай бог чтоб его наконец продали из МЮ.. Засиделся лидер сборной в этом недоразумении. Эх какая команда была у Ферги....
Ферги сам же его и отчислил,в Турин. Рыжий Лис видел в этом шоколадном сгусток фикалий. Порой мне кажется,что Болото его старший брат.
Шишанутый
Шишанутый
   175 / 862
сегодня в 14:18
МЮ не продавал Погба Реалу когда Зидан готов был забрать его а теперь кусает локти. Не себе не людям! А сейчас не понятно в какой форме Погба и нужен ли он уже Реалу.
Gelious
Gelious
   159 / 862
сегодня в 14:14
А самое смешное, что в Мадриде его не особо-то и ждут. Там и Кроос вернулся, и Вальверде выстрелил в итоге. И всякие Хамесы с Иско ждут своего шанса. Неужели Ювентус?
Nazi
Nazi
   356 / 862
сегодня в 13:59
Дай бог чтоб его наконец продали из МЮ.. Засиделся лидер сборной в этом недоразумении. Эх какая команда была у Ферги....
Leha-ha50
Leha-ha50
   26 / 862
сегодня в 13:48
Эти чернявенькие совсем распоясались!!!
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   41 / 862
сегодня в 13:37
Он уже два года как не играет ,тоже мне Америку открыл.
cska plus
cska plus
   18 / 862
сегодня в 13:08
Как будто зулус играл, он всё время где то, в Африке наверное.
Y N W A.
Y N W A.
   32 / 862
сегодня в 13:07
И как теперь дальше жить-то, лол
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   19 / 862
сегодня в 13:06
Ого) Вот это заява.
Юррыч
Юррыч
   454 / 862
сегодня в 13:01
Чушь полная.
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