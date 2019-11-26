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Алли: «Рад, что Моуриньо оказался в „Тоттенхэме“»

сегодня, 11:16
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос23:00 Не начался

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли поделился мнением о новом главном тренере «шпор» Жозе Моуриньо:

Достижения Моуринью говорят сами за себя. Это очень опытный тренер, который выиграл множество трофеев. Рад, что он оказался в нашей команде. Мы пока общались совсем мало, но он производит впечатление очень приятного человека. 

Ранее Алли заявил, что «Тоттенхэм» настроен на победу в матче с «Олимпиакосом». 

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DXTK
DXTK
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сегодня в 11:26
первые месяцы все счастливы, а после все ждут когда он свалит)))))

PS о Почете уже забыли, будто и не было его))))
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