Алли: «Рад, что Моуриньо оказался в „Тоттенхэме“»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли поделился мнением о новом главном тренере «шпор» Жозе Моуриньо:
Достижения Моуринью говорят сами за себя. Это очень опытный тренер, который выиграл множество трофеев. Рад, что он оказался в нашей команде. Мы пока общались совсем мало, но он производит впечатление очень приятного человека.
Ранее Алли заявил, что «Тоттенхэм» настроен на победу в матче с «Олимпиакосом».
PS о Почете уже забыли, будто и не было его))))
PS о Почете уже забыли, будто и не было его))))