Алли: «Рад, что Моуриньо оказался в „Тоттенхэме“»

Полузащитник «Тоттенхэма» поделился мнением о новом главном тренере «шпор» Жозе Моуриньо:

Достижения Моуринью говорят сами за себя. Это очень опытный тренер, который выиграл множество трофеев. Рад, что он оказался в нашей команде. Мы пока общались совсем мало, но он производит впечатление очень приятного человека.