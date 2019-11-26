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Олдридж: «Рад, что Фирмино завершил свою безголевую серию»

сегодня, 11:44

Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Олдридж признался, что рад тому, что нападающий Роберто Фирмино прервал свою безголевую серию. Футболист забил гол в ворота «Кристал Пэлас» в матче 13-го тура АПЛ

Было здорово увидеть, как Фирмино завершил свою безголевую серию из семи матчей. Он выполняет много функций на поле, но, будучи центральным нападающим, он должен забивать голы. 

Я знаю, что чувствует форвард, когда теряет уверенность в себе, как ведет себя перед воротами. Нужно немного удачи, чтобы вернуться в прежнее состояние. Я думаю, что после матча мы увидим еще больше голов от Бобби в ближайшие недели. 

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fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
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сегодня в 11:49
Ждем много голов от Фирмино
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