Олдридж: «Рад, что Фирмино завершил свою безголевую серию»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Олдридж признался, что рад тому, что нападающий прервал свою безголевую серию. Футболист забил гол в ворота «Кристал Пэлас» в матче 13-го тура АПЛ .

Было здорово увидеть, как Фирмино завершил свою безголевую серию из семи матчей. Он выполняет много функций на поле, но, будучи центральным нападающим, он должен забивать голы.

Я знаю, что чувствует форвард, когда теряет уверенность в себе, как ведет себя перед воротами. Нужно немного удачи, чтобы вернуться в прежнее состояние. Я думаю, что после матча мы увидим еще больше голов от Бобби в ближайшие недели.