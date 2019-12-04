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Гвардиола: «Мы нуждаемся в Жезусе и не сомневаемся в нём»

сегодня, 07:22
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли1 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Бернли» (4:1) в матче 15-го тура АПЛ высказал мнение о нападающем своей команды Габриэле Жезусе. Бразильский форвард отыграл встречу целиком и отличился дублем.

Конечно, заменить Агуэро нелегко, но команда не сомневается в Жезусе.

Как нападающий иногда ты забиваешь, а иногда нет. Нам необходимы качественные атакующие игроки, способные решать исход матчей.

Конечно, мы нуждаемся в нём. Его настрой и рвение всегда с ним, но, конечно, такие нападающие, как он и Серхио, живут голами.

Мы провели хороший матч. Контролировали соперника, почти ничего им не позволяли, за исключением момента в первом тайме и гола на последних минутах. Мы играли очень хорошо. Класс наших футболистов сделал разницу.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
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сегодня в 07:37
Скоро и Агуэро заменит. Больше бы доверял Пэп ему и давно в основе играл бы. Незаменимых нет.
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