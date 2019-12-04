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Гвардиола: «Мы боремся за чемпионство? Борьба уже окончена»

сегодня, 05:30
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли1 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Бернли» (4:1) в матче 15-го тура АПЛ заявил, что «горожанам» уже поздно думать о борьбе за титул. Отставание «Сити» от лидирующего «Ливерпуля» составляет 8 очков. При этом у мерсисайдцев есть игра в запасе.

Говорит ли игра «Сити» о том, что мы продолжаем бороться за титул? Борьба уже окончена. Из того, что я читал, никто не даёт нам и шанса. Всё кончено.

Честно говоря, учитывая наше отставание от «Ливерпуля», было бы странно думать о титуле.

Нам нужно думать о предстоящем дерби, идти от игры к игре, потому что существует не только Премьер-Лига. Есть и другие турниры, такие как Кубок Англии, Кубок Лиги и Лига чемпионов.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   313 / 1014
сегодня в 06:39
В приоритете у него ЛЧ
sir_Alex
sir_Alex
   99 / 1014
сегодня в 06:28
Лукавит каталунец, однозначно!
mihaluch
mihaluch
   64 / 1014
сегодня в 06:10
Это не значит что чемпионат будут сливать.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 1014
сегодня в 05:59
Лукавит Хосеп!!! Еще ничего неясно !!!
Будем понаблюдать!!!
mangoх12
mangoх12
   29 / 1014
сегодня в 05:54
время покажет
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