Гвардиола: «Мы боремся за чемпионство? Борьба уже окончена»

Главный тренер «Манчестер Сити» после победы над «Бернли» (4:1) в матче 15-го тура АПЛ заявил, что «горожанам» уже поздно думать о борьбе за титул. Отставание «Сити» от лидирующего «Ливерпуля» составляет 8 очков. При этом у мерсисайдцев есть игра в запасе.

Говорит ли игра «Сити» о том, что мы продолжаем бороться за титул? Борьба уже окончена. Из того, что я читал, никто не даёт нам и шанса. Всё кончено.

Честно говоря, учитывая наше отставание от «Ливерпуля», было бы странно думать о титуле.

Нам нужно думать о предстоящем дерби, идти от игры к игре, потому что существует не только Премьер-Лига. Есть и другие турниры, такие как Кубок Англии, Кубок Лиги и Лига чемпионов.