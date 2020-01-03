Моуриньо обвинил болбоев «Саутгемптона» в поражении «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» назвал одну из причин поражения «шпор» от «Саутгемптона»:

Выигрывая, футболисты «Саутгемптона» защищались фактически вдесятером. Они были агрессивны и жестко боролись.

Матч много раз останавливали из-за множества фолов. Их болбои хорошо обучены затягиванию игры, из-за этого было мало футбола.