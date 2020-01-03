Моуриньо обвинил болбоев «Саутгемптона» в поражении «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо назвал одну из причин поражения «шпор» от «Саутгемптона»:
Выигрывая, футболисты «Саутгемптона» защищались фактически вдесятером. Они были агрессивны и жестко боролись.
Матч много раз останавливали из-за множества фолов. Их болбои хорошо обучены затягиванию игры, из-за этого было мало футбола.
«The ball boys were well coached in the delaying of the game» 🙄— Hayters TV (@HaytersTV) January 2, 2020
Peak Jose Mourinho 😂 pic.twitter.com/d4ykjhci9R
12, оно и есть 12 !
12, оно и есть 12 !
Как тренер, маур давно уже сдулся....
Как тренер, маур давно уже сдулся....
Лучше уж быть затягивающим время "болбоем"...чем говорящим нелепости на посту главного тренера "балаболбоем"....
С Моуриньо конечно по-веселей в АПЛ...шоу и всё такое...но не надо забывать что тебя пригласили в один из ведущих клубов лиги...к финалисту прошедшей ЛЧ...и устраивать "шапито" при 3-х победах в 8-ми матчах - наверное не то зачем его приглашали....
Лучше уж быть затягивающим время "болбоем"...чем говорящим нелепости на посту главного тренера "балаболбоем"....
С Моуриньо конечно по-веселей в АПЛ...шоу и всё такое...но не надо забывать что тебя пригласили в один из ведущих клубов лиги...к финалисту прошедшей ЛЧ...и устраивать "шапито" при 3-х победах в 8-ми матчах - наверное не то зачем его приглашали....
А что? Звучит.
Молодой и перспективны болбой **** *** перешёл из Саутгемптона в Тоттенхэм. Главный тренер шпор в восторге от такого подписания.
А что? Звучит.
Молодой и перспективны болбой **** *** перешёл из Саутгемптона в Тоттенхэм. Главный тренер шпор в восторге от такого подписания.