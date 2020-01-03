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Моуриньо обвинил болбоев «Саутгемптона» в поражении «Тоттенхэма»

сегодня, 09:27
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон1 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо назвал одну из причин поражения «шпор» от «Саутгемптона»:

Выигрывая, футболисты «Саутгемптона» защищались фактически вдесятером. Они были агрессивны и жестко боролись.

Матч много раз останавливали из-за множества фолов. Их болбои хорошо обучены затягиванию игры, из-за этого было мало футбола.

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Nick Ch
Nick Ch
сегодня в 10:38
Вот он, старый Маур, которого мы знаем. А ещё заливал, что многое переосмыслил, изменился... МоуриньоАУТ
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 10:29
ничего не меняется Шпоры влетели на огромные отступные для этого тренеришки так как вскоре им придётся его увольнять
VALMUR
VALMUR
сегодня в 10:27
Маур докатился.... его уже болбои обыгрывать стали..
12, оно и есть 12 !
VALMUR
VALMUR
сегодня в 10:25
Плохому танцору всегда яйца мешают !
Как тренер, маур давно уже сдулся....
VIPded
VIPded
сегодня в 10:20
Эта отмазка, кажись, уже у Асопливого была... Низачот.)))
beefs
beefs
сегодня в 10:06
Интересное мнение...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:55
Тренеришка покажет свое мастерство.
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 09:53
Ну-ну
Don trambon
Don trambon ответил ANDREY_BOY
сегодня в 09:50
Болбоев можно будет из зенита покупать. Того же семака, а почему нет то?
Возможно возможно.
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY ответил Don trambon
сегодня в 09:48
Болбоев можно будет из зенита покупать. Того же семака, а почему нет то?
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 09:47
Уйди из футбола...дай людям играть футбол,это не твоё. Ты никогда не будешь такими как Пеп,Клопп,Анчелоти...они понимают футбол. ..а ты был переводчиком....
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 09:45
Виновных искать не надо
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:41
Болбои и неразборчивый подчерк в блокноте второго тренера Саутгемптона - не дали Мауру отпразновать победу.....

Лучше уж быть затягивающим время "болбоем"...чем говорящим нелепости на посту главного тренера "балаболбоем"....

С Моуриньо конечно по-веселей в АПЛ...шоу и всё такое...но не надо забывать что тебя пригласили в один из ведущих клубов лиги...к финалисту прошедшей ЛЧ...и устраивать "шапито" при 3-х победах в 8-ми матчах - наверное не то зачем его приглашали....
particular
particular
сегодня в 09:40
Как обычно, - у поражения много виноватых, но вдохновитель у победы один..:))
Rizo1
Rizo1
сегодня в 09:36
Началось....
Don trambon
Don trambon
сегодня в 09:32
Гыгыгы. Такими темпами скоро будут происходить трансферы болбоев со стадиона на стадион.

А что? Звучит.
Молодой и перспективны болбой **** *** перешёл из Саутгемптона в Тоттенхэм. Главный тренер шпор в восторге от такого подписания.
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