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Сульшер хочет приобрести ван де Бека

сегодня, 17:52

«Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно хочет укрепить полузащиту.

Главный тренер «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер настаивает на трансфере хавбека «Аякса» Донни ван де Бека. МЮ полагает, что купить 22-летнего игрока будет не так уж и сложно, потому что нидерландский клуб не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов и остался без призовых денег. «Аякс» требует за ван де Бека более 50 млн фунтов.

Ранее стало известно, что «Интер» отказался от трансфера голландского полузащитника из-за высокой стоимости.

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Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 17:56
Надо брать и также брать лидера лет 27-ми...
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