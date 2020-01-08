Сульшер хочет приобрести ван де Бека

сегодня, 17:52

«Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно хочет укрепить полузащиту.

Главный тренер «красных дьяволов» настаивает на трансфере хавбека «Аякса» . МЮ полагает, что купить 22-летнего игрока будет не так уж и сложно, потому что нидерландский клуб не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов и остался без призовых денег. «Аякс» требует за ван де Бека более 50 млн фунтов.

Ранее стало известно, что «Интер» отказался от трансфера голландского полузащитника из-за высокой стоимости.