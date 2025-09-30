«Байер» – ПСВ: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Байер» – ПСВ, который состоится 1 октября 2025 года.
«Байер»
«Фармацевты» не выглядят так стабильно, как в прошлых сезонах, но старается добывать победы и не сильно отставать от лидеров. В Лиге чемпионов команда чудом спасла ничью в первом туре и теперь обязана набирать баллы на своем стадионе против не самого мощного на данный момент ПСВ. Победа позволит «Байеру» существенно подняться в турнирной таблице Лиги чемпионов и чувствовать себя уверенно в следующий встречах.
27 сентября «Байер» обыграл на выезде «Санкт-Паули» (2:1), а 21 числа команда сыграла вничью с «Боруссией» М (1:1).
ПСВ
ПСВ уже проиграл в первом туре Лиги чемпионов, хотя это стало для многих неожиданностью. Теперь представителю чемпионата Нидерландов придется зарабатывать очки в Леверкузене, где шансы определенно будут, но придется много обороняться и играть вторым номером. Таким образом любые набранные очки для гостей будут неплохим итогом.
27 сентября ПСВ на выезде обыграл «Эксельсиор» (2:1), а ранее сыграл вничью с «Аяксом» (2:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Байер» – 1.85
- Ничья – 4
- Победит ПСВ – 3.85
Статистика
- Шесть последних матчей «Байера» завершились исходом «обе забьют»
- «Байер» выиграл четыре из десяти последних матчей на своем поле
- Два последних матча между клубами более 30 лет назад завершились победой «Байера» по сумме двух встреч (5:4, 0:0)
Прогноз
Поставить на победу хозяев, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что немецкая команда на своем поле сможет переиграть ПСВ и набрать три очка в этой встрече.