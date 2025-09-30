«Байер» – ПСВ: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1759228762

сегодня, 13:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Байер» – ПСВ , который состоится 1 октября 2025 года.

«Байер»

«Фармацевты» не выглядят так стабильно, как в прошлых сезонах, но старается добывать победы и не сильно отставать от лидеров. В Лиге чемпионов команда чудом спасла ничью в первом туре и теперь обязана набирать баллы на своем стадионе против не самого мощного на данный момент ПСВ . Победа позволит «Байеру» существенно подняться в турнирной таблице Лиги чемпионов и чувствовать себя уверенно в следующий встречах.

27 сентября «Байер» обыграл на выезде «Санкт-Паули» (2:1), а 21 числа команда сыграла вничью с «Боруссией» М (1:1).

ПСВ

ПСВ уже проиграл в первом туре Лиги чемпионов, хотя это стало для многих неожиданностью. Теперь представителю чемпионата Нидерландов придется зарабатывать очки в Леверкузене, где шансы определенно будут, но придется много обороняться и играть вторым номером. Таким образом любые набранные очки для гостей будут неплохим итогом.

27 сентября ПСВ на выезде обыграл «Эксельсиор» (2:1), а ранее сыграл вничью с «Аяксом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Байер» – 1.85

Ничья – 4

Победит ПСВ – 3.85

Статистика

Шесть последних матчей «Байера» завершились исходом «обе забьют»

«Байер» выиграл четыре из десяти последних матчей на своем поле

Два последних матча между клубами более 30 лет назад завершились победой «Байера» по сумме двух встреч (5:4, 0:0)

Прогноз