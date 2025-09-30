  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Байер» – ПСВ: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 13:39
«Байер» – ПСВ: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Байер» – ПСВ, который состоится 1 октября 2025 года.

«Байер»

«Фармацевты» не выглядят так стабильно, как в прошлых сезонах, но старается добывать победы и не сильно отставать от лидеров. В Лиге чемпионов команда чудом спасла ничью в первом туре и теперь обязана набирать баллы на своем стадионе против не самого мощного на данный момент ПСВ. Победа позволит «Байеру» существенно подняться в турнирной таблице Лиги чемпионов и чувствовать себя уверенно в следующий встречах.

27 сентября «Байер» обыграл на выезде «Санкт-Паули» (2:1), а 21 числа команда сыграла вничью с «Боруссией» М (1:1).

ПСВ

ПСВ уже проиграл в первом туре Лиги чемпионов, хотя это стало для многих неожиданностью. Теперь представителю чемпионата Нидерландов придется зарабатывать очки в Леверкузене, где шансы определенно будут, но придется много обороняться и играть вторым номером. Таким образом любые набранные очки для гостей будут неплохим итогом.

27 сентября ПСВ на выезде обыграл «Эксельсиор» (2:1), а ранее сыграл вничью с «Аяксом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Байер» – 1.85
  • Ничья – 4
  • Победит ПСВ – 3.85

Статистика

  • Шесть последних матчей «Байера» завершились исходом «обе забьют»
  • «Байер» выиграл четыре из десяти последних матчей на своем поле
  • Два последних матча между клубами более 30 лет назад завершились победой «Байера» по сумме двух встреч (5:4, 0:0)

Прогноз

Поставить на победу хозяев, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что немецкая команда на своем поле сможет переиграть ПСВ и набрать три очка в этой встрече.

 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 