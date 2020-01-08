Один из клубов РПЛ может приобрести сверхрезультативного игрока из Словакии

сегодня, 14:44

По информации шотландских СМИ , целый ряд клубов Европы заинтересован в покупке форварда братиславского «Слована» .

Сообщается, что на 25-летнего словенского игрока претендуют «Селтик», «Спортинг», «Бристоль Сити», катарская «Аль-Гарафа» и один из клубов РПЛ , название которого пока не известно. Стоимость игрока оценивается в 6 миллионов евро.

Стоит отметить, что Шпорар имеет в активе 42 гола в 41 матче в чемпионате Словакии за полтора сезона. Сейчас Андраж является лидером в списке бомбардиров первенства с 12 голами в 11 играх.

Также известно об интересе клубов английской Премьер-Лиги к игроку петербургского «Зенита».