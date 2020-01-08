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Один из клубов РПЛ может приобрести сверхрезультативного игрока из Словакии

сегодня, 14:44

По информации шотландских СМИ, целый ряд клубов Европы заинтересован в покупке форварда братиславского «Слована» Андража Шпорара.

Сообщается, что на 25-летнего словенского игрока претендуют «Селтик», «Спортинг», «Бристоль Сити», катарская «Аль-Гарафа» и один из клубов РПЛ, название которого пока не известно. Стоимость игрока оценивается в 6 миллионов евро.

Стоит отметить, что Шпорар имеет в активе 42 гола в 41 матче в чемпионате Словакии за полтора сезона. Сейчас Андраж является лидером в списке бомбардиров первенства с 12 голами в 11 играх.

Также известно об интересе клубов английской Премьер-Лиги к игроку петербургского «Зенита».

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Все комментарии
nubom
nubom ответил liverpool-today
сегодня в 15:03
Словакия не показатель. Можно с Португалии начать, через сезон все прояснится.
В РПЛ ценность игрока определятся путем ухода с трибун после 40 минуты
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Jeck Denielse
сегодня в 15:03
Если не сраслось с Комличенко...и если удастся таки продать Чалова.....то наверно не называя клуба...можно предположить что это за команда РПЛ...
Если не срАслось с Комелеченко, то и нас...(далее додумаешь;))
За своих попереживай....;)
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 15:00
Словакия не показатель. Можно с Португалии начать, через сезон все прояснится.
Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 14:55
Когда уже о свершившимся факте писать будут...Задолбали слухи..
particular
particular ответил nubom
сегодня в 14:55
Такой игрок нужен Рубину!
Такая результативность нужна многим клубам... Особенно в РПЛ..:))
nubom
nubom
сегодня в 14:51
Такой игрок нужен Рубину!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:50
Если не сраслось с Комличенко...и если удастся таки продать Чалова.....то наверно не называя клуба...можно предположить что это за команда РПЛ...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:49
Забивной игрок.
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