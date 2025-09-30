«Барселона» – «ПСЖ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1759229490

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Барселона» – « ПСЖ », который состоится 1 октября 2025 года.

«Барселона»

«Барселона» обошла мадридский «Реал» в чемпионате Испании и пребывает в хорошем настроении. Команду ждет второй подряд сложный поединок с « ПСЖ » и подопечные Ханси Флика намереваются набрать еще три очка, оставив клубного чемпиона Европы позади себя. «Сине-гранатовые» крупно выигрывали и крупно проигрывали парижанам в Лиге чемпионов на этом стадионе, поэтому встреча в этот раз будет интересной и непредсказуемой.

28 сентября «Барселона» обыграла «Реал» Сосьедад (2:1), а 25 числа на выезде переиграл «Реал Овьедо» (3:1).

« ПСЖ »

« ПСЖ » на данный момент делит лидерское место с «Лионом», а в Лиге чемпионов мечтает защитить титул. Победа в первом туре и ее заслуженность не вызывала сомнений, но клуб имеет, наверное, самый сложный календарь из всех и встреча с «Барселоной» очень важна. Победа в таком матче для подопечных Луиса Энрике победа стала бы отличным рывком вперед и обозначила бы силу на будущие поединки.

27 сентября « ПСЖ » обыграл на своем поле «Осер» (2:0), а 22 числа команда проиграла на выезде «Марселю» (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Барселона» – 1.85

Ничья – 4.3

Победит « ПСЖ » – 3.65

Статистика

« ПСЖ » выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах Четыре из пяти последних выездных встреч « ПСЖ » завершились исходом «обе забьют»

» завершились исходом «обе забьют» Пять поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

