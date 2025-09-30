«Барселона» – «ПСЖ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ», который состоится 1 октября 2025 года.
«Барселона»
«Барселона» обошла мадридский «Реал» в чемпионате Испании и пребывает в хорошем настроении. Команду ждет второй подряд сложный поединок с «ПСЖ» и подопечные Ханси Флика намереваются набрать еще три очка, оставив клубного чемпиона Европы позади себя. «Сине-гранатовые» крупно выигрывали и крупно проигрывали парижанам в Лиге чемпионов на этом стадионе, поэтому встреча в этот раз будет интересной и непредсказуемой.
28 сентября «Барселона» обыграла «Реал» Сосьедад (2:1), а 25 числа на выезде переиграл «Реал Овьедо» (3:1).
«ПСЖ»
«ПСЖ» на данный момент делит лидерское место с «Лионом», а в Лиге чемпионов мечтает защитить титул. Победа в первом туре и ее заслуженность не вызывала сомнений, но клуб имеет, наверное, самый сложный календарь из всех и встреча с «Барселоной» очень важна. Победа в таком матче для подопечных Луиса Энрике победа стала бы отличным рывком вперед и обозначила бы силу на будущие поединки.
27 сентября «ПСЖ» обыграл на своем поле «Осер» (2:0), а 22 числа команда проиграла на выезде «Марселю» (0:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Барселона» – 1.85
- Ничья – 4.3
- Победит «ПСЖ» – 3.65
Статистика
- «ПСЖ» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних выездных встреч «ПСЖ» завершились исходом «обе забьют»
- Пять поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Барселоны», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что хозяева смогут в этот раз оказаться сильнее «ПСЖ» и обойти их в турнирной таблице Лиги чемпионов.