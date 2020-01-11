МЮ отказался от идеи трансфера Хаверца в январе

сегодня, 11:06

Руководство «Манчестер Юнайтед» отказалось от идеи приобретения полузащитника «Байера» в январе, сообщает источник со ссылкой на Athletic.

Вероятно, МЮ попытается подписать игрока летом. Манкунианцы рассчитывают, что летом «Байер» не будет запрашивать за Хаверца такую сумму, как сейчас. Напомним, ранее сообщалось, что леверкузенцы хотят получить за футболиста как минимум 100 миллионов фунтов стерлингов.