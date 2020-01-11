Лэмпард прокомментировал слухи об интересе «Челси» к Муссе Дембеле

Главный тренер «Челси» прокомментировал информацию о намерении лондонцев подписать нападающего «Лиона» .

Этого футболиста прекрасно знаю и я, и руководство клуба, но я удивлён, что его имя так часто всплывает в контексте «Челси», хотя я не часто о нём говорю. Есть целый ряд других игроков, которых мы обсуждали в последнее время, и которых можно было бы с тем же успехом связывать с «синими».

Мы хотим усилить зону нападения, причём приобрести качественных бомбардиров, потому что в последних домашних матчах нам недоставало точности реализации моментов, но таких надёжных нападающих найти сложно, и я собираюсь отпустить кого-то и приобрести кого-то нового, только если мы будем полностью уверены, что так будет лучше для команды.

Сейчас ничего подобного нет даже близко, никакие трансферы не грядут, и сегодня-завтра никаких новостей о громких переходах не будет.