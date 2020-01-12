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Клопп: «Когда мне сказали о рекорде, я ничего не почувствовал»

сегодня, 11:57

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал рекорд, установленный его коллективом. В текущей кампании мерсисайдцы, набрав 61 очко в 21 матче АПЛ, выдали лучший старт сезона в истории среди команд из ведущей пятерки европейских чемпионатов. «Ливерпуль» установил рекорд благодаря победе в матче 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:0).

Когда мне сказали о рекорде, я, честно говоря, ничего не почувствовал. Я нахожусь в футболе уже 50 лет, и если бы кто-то сказал мне, что это произойдет, я бы ответил, что это невозможно. Теперь это произошло, и я не знаю, что со мной не так. Но это замечательно, это исключительно. Если бы такая победная серия была легкой, многие другие команды показали бы такие же результаты. Однако мы не думали о рекорде перед игрой с «Тоттенхэмом», и кому-то пришлось напомнить мне после матча.

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Все комментарии
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Лаутаро Мартинес
сегодня в 13:21
Опозорился в лч и вернулся обратно в юве,в надежде что подпишут Кашшаи,но тот ушел в Рфпл,и снова ювентийцы сели на свой посох,но не стоит отчаиваться,есть Рокки,Орсато,Абиссо,можно на крайняк и Чакыра арендовать,так что посмотрим.будет интересно наблюдать.
Брулин
Брулин
сегодня в 13:20
Просто монстры, это команда вполне может превзойти Барселону Гвардиолы, которая считается одной из лучших команд в истории футбола.
juvenale
juvenale ответил заDOOMчивый
сегодня в 13:20
Псарра уже выиграла
сарри зашел в тройку и выиграл ле в первый сезон в апл,а ты напиши где был клопп в своем первом сезоне
juvenale
juvenale ответил Kirill Erokhin
сегодня в 13:19
Забавно это слышать от фаната команды которая проиграла 5 из 7 своих финалов ЛЧ))
хаха даже тут у тебя ошибка в посте)))вот что тебе еще ответить?
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 13:16
Даже Буффон во Францию сдриуснул)))
beefs
beefs
сегодня в 13:09
Достижение есть достижение...
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Лаутаро Мартинес
сегодня в 13:06
Да все бегут из юве, Кин тоже сбежал в Апл,так как юве это кладбише талантов,скоро и Де лигт соскочит,когда узнает что юве играл в Серии Б за договорняки,но малец слишком мал и не учил историю клуба когда переходил.
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес
сегодня в 13:04
На этот раз Брулин (Да ладно вам) явился с акка Лаутаро Мартинес. В этом виноват лично Скомина. Ахаха)
bublikyo
bublikyo
сегодня в 13:04
Рекорд на полку трофеев не поставишь
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес
сегодня в 13:03
Орсатто очень помогал львиной ферме, чтобы слабый зенит стал сладкой булочкой для ювентуса, а Лион утопили, но всё пошло не по плану)))))
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 13:02
Так хоть о нём мир услышал=)
Клопп > Ляпорт, Отаменди, Уокер
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Лаутаро Мартинес
сегодня в 13:01
Огбонна сбежал из чуви и перешел в середняк Апл,так как надоели кабинетные чашки
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес ответил заDOOMчивый
сегодня в 13:01
Лион борется до последнего, они с лидером Бундеслиги матчи вытаскивают, а тут какой-то ювентус)))))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Kirill Erokhin
сегодня в 13:00
Забавно это слышать от фаната команды которая проиграла 5 из 7 своих финалов ЛЧ))
А теперь и до 1/4 бы им добраться
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил juvenale
сегодня в 12:59
апл выиграет любой итальянский тренер без проблем
Псарра уже выиграла
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 12:58
Защитник клуба второй Бундеслиги
34 гола за клуб

А вы продолжайте мариновать Огбонн и Привозуччи))))))
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Лаутаро Мартинес
сегодня в 12:56
Согласен
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес ответил ilyafrom
сегодня в 12:55
Зато шейхмешок все свои титулы взял по-честному. Удаление Мане за симуляцию Эдерсона чего стоит. Аха-ха.)
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес
сегодня в 12:54
Клопп был игруном получше барцальи, бонуччи или кьеллини)))))))
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил juvenale
сегодня в 12:54
лучший тренер проиграл 3 финала еврокубков из 4))) причем в последнем его команды не должно было быть
Забавно это слышать от фаната команды которая проиграла 5 из 7 своих финалов ЛЧ))
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил juvenale
сегодня в 12:53
Ну ты вини Милика который не забил с метра,а не Скомину,если бы не выйграли лч,футбол был бы не справедливым спортом,набрав 97 очко в Апл не выйграть это что то.ну это говорит о высокой конкуренции в Апл
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 12:44
Без поражение нет побед,учи матчасть,это как не должно было быть?а кто сделал камбэк против Барселоны?помниться фанат юве тролил меня после 3-0,а я в ответ написал ты когда нить слышал о камбэчины.
до камбэка барселоны был скомина и игра с наполи,а с барселоной просто случайность.Играли бы вы еще таких 10 матчей,9 бы проиграли
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 12:43
Апл и лч возмем,такой Ливерпуль не остановит,это эпоха Ливерпуля,как в 80-х годах.
апл выиграет любой итальянский тренер без проблем
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил juvenale
сегодня в 12:43
Без поражение нет побед,учи матчасть,это как не должно было быть?а кто сделал камбэк против Барселоны?помниться фанат юве тролил меня после 3-0,а я в ответ написал ты когда нить слышал о камбэчины.
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 12:42
Не почувствовал, потому что знает, что не заслужил. Судьи ручные, которые трактуют ВАР на пользу Ливерпуля всегда
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 12:37
Любители футбола нам повезло ,мы живем в эпоху самого лучшего тренера в мире,таких тренеров больше не будет.
лучший тренер проиграл 3 финала еврокубков из 4))) причем в последнем его команды не должно было быть
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 12:35
Апл и лч возмем,такой Ливерпуль не остановит,это эпоха Ливерпуля,как в 80-х годах.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:32
Надоело рекорды штамповать...
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 12:31
А че скажешь о матче Челси Аякс?ведь там тоже были замешаны судьи юве.
Скажу, что интерист по призванию, коим является Рокки, не может честно работать. Аха-ха)
Ты лучше за Скамину переживай. Вон Кашшаи в РПЛ ушёл и у Реала начались проблемы), вызывайте словенца, а то отматрасят вас, к гадалке росонерской не ходи. Аха-ха)
Xeniumv387
Xeniumv387
сегодня в 12:30
new balance
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