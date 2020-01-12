Клопп: «Когда мне сказали о рекорде, я ничего не почувствовал»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал рекорд, установленный его коллективом. В текущей кампании мерсисайдцы, набрав 61 очко в 21 матче АПЛ , выдали лучший старт сезона в истории среди команд из ведущей пятерки европейских чемпионатов. «Ливерпуль» установил рекорд благодаря победе в матче 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:0).

Когда мне сказали о рекорде, я, честно говоря, ничего не почувствовал. Я нахожусь в футболе уже 50 лет, и если бы кто-то сказал мне, что это произойдет, я бы ответил, что это невозможно. Теперь это произошло, и я не знаю, что со мной не так. Но это замечательно, это исключительно. Если бы такая победная серия была легкой, многие другие команды показали бы такие же результаты. Однако мы не думали о рекорде перед игрой с «Тоттенхэмом», и кому-то пришлось напомнить мне после матча.