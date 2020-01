«Ливерпуль» выдал лучший старт в истории среди команд топ-5 чемпионатов

«Ливерпуль» показал лучший в истории старт сезона среди команд ведущей пятерки европейских чемпионатов. В текущем розыгрыше АПЛ «красные» одержали 20 побед и один раз сыграли вничью в 21 матче.

Таким образом, «Ливерпуль» опередил «Баварию», «Манчестер Сити» и «Ювентус». Каждая из этих команд в свое время стартовала с 19 побед и двух ничьих в 21 матче. «Бавария» сделала это в сезоне-2013/14, «Ман Сити» – в сезоне-2017/18, «Ювентус» – в сезоне-2018/19.

