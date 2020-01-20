Спортдир ПСЖ: «Предложение „Атлетико“ не соответствовало стоимости Кавани»

Спортивный директор ПСЖ Леонардо рассказал, почему клуб отказался продавать форварда в «Атлетико».

Мы надеялись сохранить его в команде. Сегодня он попросил об уходе из клуба, и мы рассматриваем это.

У нас было предложение от «Атлетико», но оно не соответствовало его стоимости. Но я не уверен, что в феврале Кавани по-прежнему будет в нашей команде. Мы не собирались продавать его в январе. Однако мы прислушиваемся к Кавани, потому что уважаем его.

Теперь ситуация немного прояснилась, учитывая, что летом у него заканчивается контракт.