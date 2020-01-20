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Спортдир ПСЖ: «Предложение „Атлетико“ не соответствовало стоимости Кавани»

сегодня, 10:49

Спортивный директор ПСЖ Леонардо рассказал, почему клуб отказался продавать форварда Эдинсона Кавани в «Атлетико».

Мы надеялись сохранить его в команде. Сегодня он попросил об уходе из клуба, и мы рассматриваем это.

У нас было предложение от «Атлетико», но оно не соответствовало его стоимости. Но я не уверен, что в феврале Кавани по-прежнему будет в нашей команде. Мы не собирались продавать его в январе. Однако мы прислушиваемся к Кавани, потому что уважаем его.

Теперь ситуация немного прояснилась, учитывая, что летом у него заканчивается контракт.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 13:00
Ничего, через полгода подпишут за бесплатно.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 12:00
Не захотели уселие вероятнтго конкурента
ДСА
ДСА
сегодня в 11:56
Летом даром уйдет.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 11:50
Ждём последней минуты до закрытия окна. Лишь бы факс не сломался..
shlifen
shlifen
сегодня в 11:06
Леонардо так сказал, словно только ПОСЛЕ отказа Атлетам в клубе поняли что контракт Кавани заканчивается через полгода =))) игрок все равно уйдёт, тем более ему за 30 и он уже порядком поиграл за ПСЖ, но нет - будут держать до последнего.... =(( и кто из топ игроков после такого будет переходить в клуб?
VIPded
VIPded
сегодня в 10:59
Гы... Ну летом задаром уйдёт а пока платите зряплату...)))
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