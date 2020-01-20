ГлавнаяНовости

Тренер «Гранады»: «Обидно, что Видаль избежал жёлтой, а Санчес получил две»

сегодня, 10:11
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

Главный тренер «Гранады» Диего Мартинес подверг критике работу арбитров в матче с «Барселоной» в рамках 20-го тура Примеры.

На 69-й минуте защитник «Гранады» Герман Санчес нарушил правила, грубо сыграв против форварда каталонцев Лионеля Месси и получил вторую желтую карточку.

Обидно, что Видаль избежал желтой, а Санчес получил две и был удален. Вторая карточка стала переломным моментом в матче. «Барса» может выиграть и вдесятером, и в полном составе, но удаление случилось в тот момент, когда игра у нас получалась.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Венгер: «„Арсенал“ оставил свою душу на стадионе „Хайбери“»
Сегодня, 13:51 Комментарии1
Кин: «Марсьяль недостаточно хорош для „Манчестер Юнайтед“»
Сегодня, 11:26 Комментарии6
Спортдир ПСЖ: «Предложение „Атлетико“ не соответствовало стоимости Кавани»
Сегодня, 10:49 Комментарии6
Бускетс: «„Барселона“ может выиграть все трофеи в этом сезоне»
Сегодня, 08:25 Комментарии14
Фонсека: «Это была практически идеальная „Рома“»
Вчера, 23:19 Комментарии7
Рой Кин: «Марсьяль недостаточно хорош для „Манчестер Юнайтед“»
Вчера, 22:16 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 12:40
Если бы судьи не тянули Барсу и Реал,
то были бы они там,где и Арсенал.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 12:38
У вас не было шансов, банкроты вроде "Гренады" - любимые клубы Месси, а он не мог забить... Пришлось решать на судейском уровне, иначе он ложку бы надолго засунул за щеку)
да уже и им с трудом получается,благо "свои" арбитры не перевелись. Играли бы в равных составах, пришлось бы на ничью соглашаться ,а ведь это и не так уж и плохо,учитывая поражение в первом круге.
Поговаривают,что Парме, Месси парочку забил бы с закрытыми глазами,как говорится на КЛАССЕ!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:30
У вас не было шансов, банкроты вроде "Гренады" - любимые клубы Месси, а он не мог забить... Пришлось решать на судейском уровне, иначе он ложку бы надолго засунул за щеку)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 12:09
исход матча был предрешён заранее,ещё до самой игры - Барса должна была победить, если не КК,то тогда пенальти,если игроки не успевали падать,тогда бы сам рефери упал и указал на Точку. Очень сложный матч для судьи, всё таки надо бонусов ему накинуть за такую сообразительность,ведь Месси ударили по ногам не так уж и жёстко,хотя если для шахматиста,то конечно брутально.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:45
Судья..
Master ШиФу
Master ШиФу
сегодня в 11:45
А нече что вашего костолома давно надо было удалять?
Интересно, на какой минуте у Гранады игра начала получаться? За матч раза три четыре пересекли штрафную площадь
FERIS
FERIS
сегодня в 11:19
Позорище барселонскому балету.
В полном составе не могут забить, ничего судья поможет.
Gelious
Gelious
сегодня в 10:53
Ой, а котолонские глоры толдько что орали, что это Мадриду подсуживают
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 10:38
Случись это у других ворот вторую жёлтую бы не дал. Ну да это классика, по другому просто не может быть..
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 10:32
Один момент за матч, всё время были вжаты в свою штрафную...и это называется хорошо играли...
cska plus
cska plus
сегодня в 10:28
Барса так и побеждает это как у нас спартачок всё решается заносами упакованных чемоданчиков.
cska plus
cska plus
сегодня в 10:27
На то и судьи, чтобы подсудить гному и его общине.
Виссарионович
Виссарионович ответил Зидан 1972
сегодня в 10:25
А глоры Реала при этом свечку всегда держат.
Зидан 1972
Зидан 1972
сегодня в 10:17
Они с судьями хорошо контактируют,а вечно обвиняют других!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100