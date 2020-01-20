Тренер «Гранады»: «Обидно, что Видаль избежал жёлтой, а Санчес получил две»

Главный тренер «Гранады» Диего Мартинес подверг критике работу арбитров в матче с «Барселоной» в рамках 20-го тура Примеры.
На 69-й минуте защитник «Гранады» Герман Санчес нарушил правила, грубо сыграв против форварда каталонцев Лионеля Месси и получил вторую желтую карточку.
Обидно, что Видаль избежал желтой, а Санчес получил две и был удален. Вторая карточка стала переломным моментом в матче. «Барса» может выиграть и вдесятером, и в полном составе, но удаление случилось в тот момент, когда игра у нас получалась.
то были бы они там,где и Арсенал.
то были бы они там,где и Арсенал.
Поговаривают,что Парме, Месси парочку забил бы с закрытыми глазами,как говорится на КЛАССЕ!
Поговаривают,что Парме, Месси парочку забил бы с закрытыми глазами,как говорится на КЛАССЕ!
Интересно, на какой минуте у Гранады игра начала получаться? За матч раза три четыре пересекли штрафную площадь
Интересно, на какой минуте у Гранады игра начала получаться? За матч раза три четыре пересекли штрафную площадь
В полном составе не могут забить, ничего судья поможет.
В полном составе не могут забить, ничего судья поможет.