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Бускетс: «„Барселона“ может выиграть все трофеи в этом сезоне»

сегодня, 08:25
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс после победы над «Гранадой» в матче 20-го тура Примеры поделился мнением об изменениях в игре команды после смены главного тренера в команде. Кике Сетьен сменил Эрнесто Вальверде.

Это было решение совета директоров. Кто бы ни пришел, мы надеемся на положительный эффект. У каждого тренера свой стиль, свой взгляд на футбол. В восторге от того, что делал Эрнесто, такие же чувства и от работы с Сетьеном. Вы видели, что босс просил нас осуществить.

Мы можем выиграть все трофеи в этом сезоне.

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Storm-Shadow
Storm-Shadow
сегодня в 09:48
​​На пресс-конференции перед матчем Кике Сетьен сказал, что мы увидим другую «Барселону». Что ж, мужик сказал – мужик сделал. Статистика тому подтверждение.

Команда показала лучший результат владения мячом за последние 9 лет в Ла Лиге – 82,6%. Рекорд принадлежит не абы кому, а самому Гвардиоле. Тогда «Барса» в матче с «Расингом» владела мячом 84% игрового времени.

Можно с уверенностью сказать, что тики-така вернулась. «Барселона» отдала за матч 1002 передачи, из которых лишь 84 оказались неточными.

Так же, хочется отметить командный прессинг на протяжении всего матча. Игрокам удавалось очень быстро отбирать мяч, после его потери, чего, например не всегда получалось у «Барселоны» Вальверде.

Пожалуй, что мы увидели лучшую игру в защите в этом сезоне. Не могу вспомнить каких-то явных шансов у «Гранады», кроме удара в штангу. Кстати, Лангле стоит опасаться потерять свое место в стартовом составе. Умтити был просто великолепен в дуэте с Пике, и провел свой лучший матч, после длительного отсутствия.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 09:31
Да ни дай Бог!
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 09:24
Ага, без напов. Гризманн тупой как валенок, но бегает быстро... в оборону аххах
cska plus
cska plus
сегодня в 09:22
Ахахах! Насмешил Бускетс! Если только всех судей купят оптом вместе с VAR.
Никита Бычков
Никита Бычков
сегодня в 08:51
Пока карлика невыгоните удачи небудет
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:35
Оптимистично, но маловероятно!!!
Супер кубок уже слили к тому же.
Будем понаблюдать.
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