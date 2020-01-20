Бускетс: «„Барселона“ может выиграть все трофеи в этом сезоне»

Полузащитник «Барселоны» после победы над «Гранадой» в матче 20-го тура Примеры поделился мнением об изменениях в игре команды после смены главного тренера в команде. сменил .

Это было решение совета директоров. Кто бы ни пришел, мы надеемся на положительный эффект. У каждого тренера свой стиль, свой взгляд на футбол. В восторге от того, что делал Эрнесто, такие же чувства и от работы с Сетьеном. Вы видели, что босс просил нас осуществить.

Мы можем выиграть все трофеи в этом сезоне.