Бускетс: «„Барселона“ может выиграть все трофеи в этом сезоне»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс после победы над «Гранадой» в матче 20-го тура Примеры поделился мнением об изменениях в игре команды после смены главного тренера в команде. Кике Сетьен сменил Эрнесто Вальверде.
Это было решение совета директоров. Кто бы ни пришел, мы надеемся на положительный эффект. У каждого тренера свой стиль, свой взгляд на футбол. В восторге от того, что делал Эрнесто, такие же чувства и от работы с Сетьеном. Вы видели, что босс просил нас осуществить.
Мы можем выиграть все трофеи в этом сезоне.
Команда показала лучший результат владения мячом за последние 9 лет в Ла Лиге – 82,6%. Рекорд принадлежит не абы кому, а самому Гвардиоле. Тогда «Барса» в матче с «Расингом» владела мячом 84% игрового времени.
Можно с уверенностью сказать, что тики-така вернулась. «Барселона» отдала за матч 1002 передачи, из которых лишь 84 оказались неточными.
Так же, хочется отметить командный прессинг на протяжении всего матча. Игрокам удавалось очень быстро отбирать мяч, после его потери, чего, например не всегда получалось у «Барселоны» Вальверде.
Пожалуй, что мы увидели лучшую игру в защите в этом сезоне. Не могу вспомнить каких-то явных шансов у «Гранады», кроме удара в штангу. Кстати, Лангле стоит опасаться потерять свое место в стартовом составе. Умтити был просто великолепен в дуэте с Пике, и провел свой лучший матч, после длительного отсутствия.
Команда показала лучший результат владения мячом за последние 9 лет в Ла Лиге – 82,6%. Рекорд принадлежит не абы кому, а самому Гвардиоле. Тогда «Барса» в матче с «Расингом» владела мячом 84% игрового времени.
Можно с уверенностью сказать, что тики-така вернулась. «Барселона» отдала за матч 1002 передачи, из которых лишь 84 оказались неточными.
Так же, хочется отметить командный прессинг на протяжении всего матча. Игрокам удавалось очень быстро отбирать мяч, после его потери, чего, например не всегда получалось у «Барселоны» Вальверде.
Пожалуй, что мы увидели лучшую игру в защите в этом сезоне. Не могу вспомнить каких-то явных шансов у «Гранады», кроме удара в штангу. Кстати, Лангле стоит опасаться потерять свое место в стартовом составе. Умтити был просто великолепен в дуэте с Пике, и провел свой лучший матч, после длительного отсутствия.
Супер кубок уже слили к тому же.
Будем понаблюдать.
Супер кубок уже слили к тому же.
Будем понаблюдать.