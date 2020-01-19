Клопп: «Мы были великолепны»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед».

Мы были великолепны. Мы доминировали на протяжении всей игры, особенно в первом тайме. До перерыва мы могли забить три мяча. Хороший матч, прекрасные ощущения.