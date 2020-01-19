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Клопп: «Мы были великолепны»

сегодня, 22:01
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед».

Мы были великолепны. Мы доминировали на протяжении всей игры, особенно в первом тайме. До перерыва мы могли забить три мяча. Хороший матч, прекрасные ощущения.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Negativ4eg
сегодня в 22:49
Дааа с Поусом Крейгом вы были лучшие на поле, такие нелепые ошибки в пользу ливерки совершать, да этого судью надо в тюрьму садить!
МЮ решили купить судью,что бы чистейшие голы не засчитывал,но как говорится деньги на ветер! Даже рефери был бессилен,не успевали манки падать в штрафной.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 22:48
Игра великолепная, стадион великолепный, болелы - тоже великолепные и даже отсутствие великолепного оЛИВЕРА, на великолепном результате не сказалось.
Boytser
Boytser
сегодня в 22:43
С победой!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 22:31
Великолепны-это слишком мягко сказано
Negativ4eg
Negativ4eg ответил Triem
сегодня в 22:23
Че то не очень смешно. Соберись!))
Да тебя тут никто смешить не собирается, зайди на ветки баварки или включи их игру да по посмейся
Triem
Triem ответил Negativ4eg
сегодня в 22:19
Дааа с Поусом Крейгом вы были лучшие на поле, такие нелепые ошибки в пользу ливерки совершать, да этого судью надо в тюрьму садить!
Че то не очень смешно. Соберись!))
Negativ4eg
Negativ4eg
сегодня в 22:07
Дааа с Поусом Крейгом вы были лучшие на поле, такие нелепые ошибки в пользу ливерки совершать, да этого судью надо в тюрьму садить!
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