Клопп: «Мы были великолепны»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед».
Мы были великолепны. Мы доминировали на протяжении всей игры, особенно в первом тайме. До перерыва мы могли забить три мяча. Хороший матч, прекрасные ощущения.
|Ливерпуль2 : 0Манчестер Юнайтед
|Матч завершен
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед».
Мы были великолепны. Мы доминировали на протяжении всей игры, особенно в первом тайме. До перерыва мы могли забить три мяча. Хороший матч, прекрасные ощущения.