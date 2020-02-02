Экс-игрок «Ливерпуля»: «Хендерсон стал играть гораздо лучше при Клоппе»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Олдридж отметил прогресс капитана «красных» .

Многие фанаты «Ливерпуля» критиковали Хендерсона в начале его карьеры в «Ливерпуле». Я был среди этих болельщиков. Джордану не помогла даже капитанская повязка, хотя было практически невозможно достойно заменить на этом посту Стивена Джеррарда. Я не помню, чтобы фанаты «Ливерпуля» пели песни в честь Хендерсона, несмотря на то, что он был одним из ключевых игроков, которые привели команду к победе в Лиге чемпионов.

Мне очень понравилось, что в матче против «Саутгемптона» болельщики выразили свою поддержку капитану, когда он уходил с поля. Хендерсон - яркий пример игрока, который поднял свою игру на несколько уровней, работая под руководством Клоппа.