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Экс-игрок «Ливерпуля»: «Хендерсон стал играть гораздо лучше при Клоппе»

сегодня, 12:46

Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Олдридж отметил прогресс капитана «красных» Джордана Хендерсона.

Многие фанаты «Ливерпуля» критиковали Хендерсона в начале его карьеры в «Ливерпуле». Я был среди этих болельщиков. Джордану не помогла даже капитанская повязка, хотя было практически невозможно достойно заменить на этом посту Стивена Джеррарда. Я не помню, чтобы фанаты «Ливерпуля» пели песни в честь Хендерсона, несмотря на то, что он был одним из ключевых игроков, которые привели команду к победе в Лиге чемпионов.

Мне очень понравилось, что в матче против «Саутгемптона» болельщики выразили свою поддержку капитану, когда он уходил с поля. Хендерсон - яркий пример игрока, который поднял свою игру на несколько уровней, работая под руководством Клоппа.

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дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
сегодня в 13:36
Это правда
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