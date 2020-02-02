Деле Алли: «У меня начался стабильный рост»

Полузащитник «Тоттенхэма» прокомментировал свою далеко не самую лучшую форму в последнее время.

Я много работаю в тренажерном зале, пытаюсь подняться на более высокий уровень, а не просто вернуться в прежней форме. Сейчас я чувствую себя хорошо.

У меня начался стабильный рост. Я всегда стараюсь работать над ошибками, если у меня была плохая игра. Вы можете спросить у моих друзей, я всегда пытаюсь исправлять ситуацию. Я знаю, если показываю не наилучшую форму. Я не из тех людей, которые стараются скрыть это.