ГлавнаяНовости

Деле Алли: «У меня начался стабильный рост»

сегодня, 11:12

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли прокомментировал свою далеко не самую лучшую форму в последнее время. 

Я много работаю в тренажерном зале, пытаюсь подняться на более высокий уровень, а не просто вернуться в прежней форме. Сейчас я чувствую себя хорошо.

У меня начался стабильный рост. Я всегда стараюсь работать над ошибками, если у меня была плохая игра. Вы можете спросить у моих друзей, я всегда пытаюсь исправлять ситуацию. Я знаю, если показываю не наилучшую форму. Я не из тех людей, которые стараются скрыть это. 

Напомним, что недавно Алли провел 200-й матч за «Тоттенхэм».  

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Клопп: «Мы не можем назвать себя идеальной командой»
Сегодня, 12:12 Комментарии4
Фонсека: «Можно сказать, что нас не было на поле в первом тайме»
Сегодня, 11:54 Комментарии3
Джеко: «Хотим забыть матч с „Сассуоло“ как можно скорее»
Сегодня, 11:18 Комментарии2
Алли - о трансфере Эриксена: «Я отослал ему грустный смайлик»
Сегодня, 11:17 Комментарии1
Тухель - о дне рождения Неймара: «Это отвлекает от дел»
Сегодня, 10:24 Комментарии1
Петров - о поражении «Монако»: «Расстроен тем, как использовали VAR»
Сегодня, 10:00 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100