Вайденфеллер: «Холанд - будущее „Боруссии“»

Бывший голкипер дортмундской «Боруссии» похвалил новобранца команды .

Эрлинг проделал фантастическую работу. Он даже не сыграл все 90 минут в первых двух матчах, но забил сколько голов. Это невероятно. Он очень молодой игрок. Холанд очень сильный, высокий и потрясающе видит поле. Эрлинг - будущее «Боруссии».