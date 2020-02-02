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Вайденфеллер: «Холанд - будущее „Боруссии“»

сегодня, 13:21

Бывший голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Вайденфеллер похвалил новобранца команды Эрлинга Холанда.

Эрлинг проделал фантастическую работу. Он даже не сыграл все 90 минут в первых двух матчах, но забил сколько голов. Это невероятно. Он очень молодой игрок. Холанд очень сильный, высокий и потрясающе видит поле. Эрлинг -  будущее «Боруссии».

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dimagas2
dimagas2 ответил Алексей Коротеев
сегодня в 14:04
Смолофф - будущее Испании ? ))))))))))))))))))))))))))))))))))
Настоящее)))
112910415
112910415
сегодня в 13:45
будущее ... или не будущее
через год кто-то явится с огромным кошельком, и станет Холанд лучшим воспоминанием Боруссии !
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:43
Будущее Баварии)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:36
Через два года его в Дортмунде не найдут.... 🤣🤣🤣)))
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 13:31
ахахаха, клоуны с этим холандом вылезли. посмотрим на тебя, ромка, когда норвежец через сезон-два в реальный топ-клуб убежит. "наше будущее" говорит, ахахах
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 13:28
Смолофф - будущее Испании ? ))))))))))))))))))))))))))))))))))
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