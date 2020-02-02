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Президент «Атлетико» - о Кавани: «Мы не хотим, чтобы нас грабили»

сегодня, 12:59

Президент «Атлетико» Энрике Сересо в интервью Movistar Futbol прокомментировал срыв трансфера форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.

Когда-нибудь я расскажу об этом. Даже можно будет доказать, что я прав. Кто виноват? Я не хочу выделять кого-то конкретного, но обидно, что на такие ситуации могут влиять родственники и представители футболистов. Это возмутительно. Мы не хотим, чтобы нас грабили.

Напомним, что агентом уругвайца является его брат Вальтер Фернандо. В испанской прессе ходили слухи, что он требовал 18 млн евро комиссионных за переход Кавани в мадридский клуб.

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Все комментарии
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 14:09
Мы хотим грабить сами ..
Брулин
Брулин
сегодня в 13:43
Все правильно он сказал. Зачастую для перехода в тот или иной клуб для игрока имеет большее значение мнение его многочисленных родственников, нежели свое. Неймар, по-помоему, яркий тому пример.
Стеллс
Стеллс
сегодня в 13:41
Как бы родственники и представители футболистов это и есть сам футболист.
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 13:39
Вы заслужили это - тряпки и подлизы барселоны!

Хотя о вас самих Барселона вытерла ноги, когда за вашей спиной увели Гризманна.

Так что мало вам. Надеюсь, вы снова опуститесь на дно таблицы Ла лиги.
cska plus
cska plus
сегодня в 13:36
Может даже к лучшему, что сорвался трансфер.
cska plus
cska plus
сегодня в 13:35
Отчим Кокоши например.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:31
Правильно, что не взяли.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 13:04
18 миллионов комиссионных это конечно жлобство и грабеж чистой воды. Ладно бы там, игрок был молодой, а так Кавани еще на сезона два хватит, а потом даже не перепродашь никуда.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 13:03
После Фелиша уже ограбить никто не может больше)))
Levadia
Levadia
сегодня в 13:03
Жена Икарди сразу вспомнилась.)
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