Президент «Атлетико» - о Кавани: «Мы не хотим, чтобы нас грабили»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо в интервью Movistar Futbol прокомментировал срыв трансфера форварда ПСЖ .

Когда-нибудь я расскажу об этом. Даже можно будет доказать, что я прав. Кто виноват? Я не хочу выделять кого-то конкретного, но обидно, что на такие ситуации могут влиять родственники и представители футболистов. Это возмутительно. Мы не хотим, чтобы нас грабили.