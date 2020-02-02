Президент «Атлетико» - о Кавани: «Мы не хотим, чтобы нас грабили»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо в интервью Movistar Futbol прокомментировал срыв трансфера форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.
Когда-нибудь я расскажу об этом. Даже можно будет доказать, что я прав. Кто виноват? Я не хочу выделять кого-то конкретного, но обидно, что на такие ситуации могут влиять родственники и представители футболистов. Это возмутительно. Мы не хотим, чтобы нас грабили.
Напомним, что агентом уругвайца является его брат Вальтер Фернандо. В испанской прессе ходили слухи, что он требовал 18 млн евро комиссионных за переход Кавани в мадридский клуб.
Хотя о вас самих Барселона вытерла ноги, когда за вашей спиной увели Гризманна.
Так что мало вам. Надеюсь, вы снова опуститесь на дно таблицы Ла лиги.
Хотя о вас самих Барселона вытерла ноги, когда за вашей спиной увели Гризманна.
Так что мало вам. Надеюсь, вы снова опуститесь на дно таблицы Ла лиги.