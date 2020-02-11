Коутиньо: «Успехи „Ливерпуля“ не удивляют»

Полузащитник «Барселоны» , выступающий за «Баварию» на правах аренды, поделился мнением об успехах «Ливерпуля» в текущем сезоне.

«Ливерпуль» стремительно движется вперед, и это не удивляет. Команда здорово выступала еще в прошлом году, когда выиграла Лигу чемпионов. Я рад за них, но я не оглядываюсь назад. Я выбрал другой путь, и теперь нахожусь в другом путешествии.