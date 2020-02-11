ГлавнаяНовости

Коутиньо: «Успехи „Ливерпуля“ не удивляют»

вчера, 22:50

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий за «Баварию» на правах аренды, поделился мнением об успехах «Ливерпуля» в текущем сезоне.

«Ливерпуль» стремительно движется вперед, и это не удивляет. Команда здорово выступала еще в прошлом году, когда выиграла Лигу чемпионов. Я рад за них, но я не оглядываюсь назад. Я выбрал другой путь, и теперь нахожусь в другом путешествии. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гвардиола: «Дайте мне команду, отличную от „Сити“, и я перестану побеждать»
Сегодня, 02:04 Комментарии8
Почеттино заявил о желании вернуться в АПЛ
Сегодня, 00:49 Комментарии7
Дюкуре: «„Уотфорд“ отпустит меня, если поступит хорошее предложение»
Вчера, 23:33 Комментарии1
Рамирес: «„Сампдории“ нельзя расслабляться»
Вчера, 23:32 Комментарии0
Президент СПАЛа: «Мы верим в Ди Бьяджо»
Вчера, 22:38 Комментарии3
Ловрен: «Я счастлив в „Ливерпуле“»
Вчера, 21:48 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Летучий-Голландец.
вчера в 23:39
Ливерпуль только выиграл от этой продажи) Купили Ван Дейка и Алиссон, а что было потом мы все знаем. Не говорю, что Коут был плох в Ливерпуле, просто после его ухода ничего не изменилось в худшую сторону)
Вроде как даже еще прибавили. Более стабильны стали , более уверенными в себе.
dimagas2
dimagas2
вчера в 23:14
Уходил то он когда ливер был го...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 23:06
Ливерпуль только выиграл от этой продажи)
Купили Ван Дейка и Алиссон, а что было потом мы все знаем.
Не говорю, что Коут был плох в Ливерпуле, просто после его ухода ничего не изменилось в худшую сторону)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 23:04
Жалеет ковтиньо
Hoyar
Hoyar
вчера в 23:02
Мечтал о Барсе, что спина заболела, а в итоге по рукам пошёл.)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100