Коутиньо: «Успехи „Ливерпуля“ не удивляют»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий за «Баварию» на правах аренды, поделился мнением об успехах «Ливерпуля» в текущем сезоне.
«Ливерпуль» стремительно движется вперед, и это не удивляет. Команда здорово выступала еще в прошлом году, когда выиграла Лигу чемпионов. Я рад за них, но я не оглядываюсь назад. Я выбрал другой путь, и теперь нахожусь в другом путешествии.
Купили Ван Дейка и Алиссон, а что было потом мы все знаем.
Не говорю, что Коут был плох в Ливерпуле, просто после его ухода ничего не изменилось в худшую сторону)
Купили Ван Дейка и Алиссон, а что было потом мы все знаем.
Не говорю, что Коут был плох в Ливерпуле, просто после его ухода ничего не изменилось в худшую сторону)