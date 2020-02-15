«Брешиа» лишилась ключевых игроков накануне матча с «Ювентусом»

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вчера, 17:13

Главный тренер «Брешии» Диего Лопес накануне матча 24-го тура Серии А против «Ювентуса» сообщил, что вратарь , защитник , полузащитник и нападающий не смогут выйти на поле.

Нам предстоит тяжелый и очень важный матч. Мы знаем силу «Ювентуса», но готовимся к бою без страха. Наш соперник способен варьировать состав и тактику, но нам это тоже по силам, хотя отсутствие Кистаны, Тонали, Йоронена и Торрегроссы ограничивает наши возможности.

В турнирной таблице «Брешиа» идет на 19-й строчке. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Удинезе».