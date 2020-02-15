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«Брешиа» лишилась ключевых игроков накануне матча с «Ювентусом»

вчера, 17:13
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа17:00 Не начался

Главный тренер «Брешии» Диего Лопес накануне матча 24-го тура Серии А против «Ювентуса» сообщил, что вратарь Йессе Йоронен, защитник Андреа Кистана, полузащитник Сандро Тонали и нападающий Эрнесто Торрегросса не смогут выйти на поле.

Нам предстоит тяжелый и очень важный матч. Мы знаем силу «Ювентуса», но готовимся к бою без страха. Наш соперник способен варьировать состав и тактику, но нам это тоже по силам, хотя отсутствие Кистаны, Тонали, Йоронена и Торрегроссы ограничивает наши возможности.

В турнирной таблице «Брешиа» идет на 19-й строчке. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Удинезе». 

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Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил Juve14
вчера в 23:02
Да хоть бы как-то уже взяли три очка и слава богу!
Juve14
Juve14 ответил Valeriy Lutsak
вчера в 22:26
Ага, надеюсь хоть в этом матче что нибудь покажут, разгрома и сухаря ждать все равно не приходится
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 20:30
Вот радость Сарри подвалила! Может хоть с аутсайдером и без лидеров покажут какой-то футбол!
juvenale
juvenale ответил Князь сажал врагов на посох
вчера в 18:12
Снова Моджи виноват, ахаха)
Аньелли)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
вчера в 18:00
Снова Моджи виноват, ахаха)
Я И Блан
Я И Блан
вчера в 17:44
Главная потеря Тонали, парень вообще монстр.
ДСА
ДСА
вчера в 17:21
Дело пахнет разгромом.
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