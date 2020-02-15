Разбросала судьба. Недавно они играли за сборную России

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сегодня, 16:30

Торбинский отправился в США , Лодыгин возвращается в Россию. «Соккер.ру» - о тех, кто еще недавно носил футболку сборной России, но в последнее время пропал с радаров.

Дмитрий Торбинский

В сборной России: 30 матчей, 2 гола (последняя игра — в 2016-м)

Бронзовому призеру Евро-2008, бывшему полузащитнику «Спартака», «Локомотива», «Рубина», «Ростова» и «Краснодара» 35 лет, вторую половину прошлого сезона Дмитрий провел в РПЛ , играя за «Енисей» и даже забил гол в ворота «Зенита» в последнем туре. Прошлым летом Торбинский утверждал, что если и продолжит карьеру, то только во дворе, а теперь оказывается, что двор этот далеко-далеко. Дмитрий уехал в США , где пробует себя в роли тренера, но и бутсы на гвоздь вешать пока не спешит. В любом случае, неожиданный поворот.

Юрий Лодыгин

В сборной России: 11 матчей, 4 пропущенных гола (последняя игра — в 2016-м)

В 2013 году Лодыгин, выросший в футболиста в Греции, со своим ярким вратарским стилем ворвался в российский футбол и на три года утвердился в статусе основного голкипера «Зенита» и второго номера сборной России. В какой-то момент оригинальность переросла в чудачества, еще при Луческу Юрий оказался на скамейке «Зенита». Лодыгину только 29, а у него уже три года нет игровой практики: командировка в «Олимпиакос» не принесла счастья, как и летний переход в «Газиантеп», который российский вратарь покинул в январе, так и не сумев за полгода доказать свою профпригодность. Новым местом работы Лодыгина, вероятно, станет тульский «Арсенал», который взял голкипера на сборы и готов предложить ему контракт до конца сезона.

Олег Кузьмин

В сборной России: 5 матчей, 1 гол (последняя игра — в 2016-м)

Кузьмин совсем немного поиграл за сборную России на закате карьеры, Леонид Слуцкий доверял место на правом фланге обороны национальной команды знакомому еще по совместной работе в ФК «Москва» защитнику, и Олег не подводил. Кузьмин помог сборной России выйти на Евро-2016 и даже забил гол в решающем матче против Черногории. В 2018-м Олег завершил карьеру, а в 2019-м вошел в тренерский штаб «Рубина». Помогал Шаронову, теперь станет правой рукой Слуцкого, с которым футбольная судьба свела в очередной раз.

Игорь Денисов

В сборной России: 53 матча (последняя игра — в 2016-м)

Один из лучших опорных полузащитников в истории российского футбола собрал богатую коллекцию наград с «Зенитом», потом играл за «Динамо» и «Локомотив». Меньше двух лет назад Игорь в статусе капитана «железнодорожников» выиграл чемпионат России и хотел сыграть на чемпионате мира, но не смог из-за давнего конфликта с Черчесовым. В прошлом году он мог вернуться в «Зенит» по инициативе Семака, но вместо этого в мае завершил карьеру и с тех пор пропал из информационного поля насовсем. Это ничуть не удивляет: Денисов всегда был максимально закрытым для общения с посторонними человеком. Согласно той информации, которая все же просочилась, Игорь в большом отпуске: воспитывает детей, занимается дайвингом и собаками, купил дом на Кипре, где бывает чуть ли не чаще, чем в своей резиденции под Санкт-Петербургом.

Роман Широков

В сборной России: 56 матчей, 13 голов (последняя игра — в 2016-м)

А вот неординарный Роман Широков вряд ли надолго исчезнет с радаров. После завершения футбольной карьеры он уже возглавлял Общероссийский профсоюз футболистов, работал спортивным директором в «Химках» и «Динамо», где не смог найти контакта с Дмитрием Хохловым. Во второй половине прошлого года Широков решил собрать лавры футбольного эксперта и даже дебютировал в качестве комментатора на матче «Арсенал» - «Локомотив». А еще Романа Николаевича называли претендентом на пост главы РПЛ . В этом году его точно не выберут, а в будущем — почему нет?

Алексей Березуцкий

В сборной России: 58 матчей (последняя игра — в 2016-м)

Василий Березуцкий

В сборной России: 101 матч, 5 голов (последняя игра — в 2016-м)

Братья Березуцкие повесили бутсы после сезона 2017/18, а спустя несколько месяцев получили предложение от Слуцкого и вошли в тренерский штаб «Витесса», который спустя год покинули вместе с Леонидом Викторовичем. Дальше их пути разошлись: Слуцкий возглавил «Рубин», а Алексей с Василием вернулись в ЦСКА , где получили должности заместителей генерального директора по спортивным вопросам. Много времени планируют уделять работе академии и воспитанию новых поколений армейцев.

Сергей Игнашевич

В сборной России: 126 матчей, 8 голов (последняя игра — в 2018-м)