Разбросала судьба. Недавно они играли за сборную России

Торбинский отправился в США, Лодыгин возвращается в Россию. «Соккер.ру» - о тех, кто еще недавно носил футболку сборной России, но в последнее время пропал с радаров.
Дмитрий Торбинский
В сборной России: 30 матчей, 2 гола (последняя игра — в 2016-м)
Бронзовому призеру Евро-2008, бывшему полузащитнику «Спартака», «Локомотива», «Рубина», «Ростова» и «Краснодара» 35 лет, вторую половину прошлого сезона Дмитрий провел в РПЛ, играя за «Енисей» и даже забил гол в ворота «Зенита» в последнем туре. Прошлым летом Торбинский утверждал, что если и продолжит карьеру, то только во дворе, а теперь оказывается, что двор этот далеко-далеко. Дмитрий уехал в США, где пробует себя в роли тренера, но и бутсы на гвоздь вешать пока не спешит. В любом случае, неожиданный поворот.
Юрий Лодыгин
В сборной России: 11 матчей, 4 пропущенных гола (последняя игра — в 2016-м)
В 2013 году Лодыгин, выросший в футболиста в Греции, со своим ярким вратарским стилем ворвался в российский футбол и на три года утвердился в статусе основного голкипера «Зенита» и второго номера сборной России. В какой-то момент оригинальность переросла в чудачества, еще при Луческу Юрий оказался на скамейке «Зенита». Лодыгину только 29, а у него уже три года нет игровой практики: командировка в «Олимпиакос» не принесла счастья, как и летний переход в «Газиантеп», который российский вратарь покинул в январе, так и не сумев за полгода доказать свою профпригодность. Новым местом работы Лодыгина, вероятно, станет тульский «Арсенал», который взял голкипера на сборы и готов предложить ему контракт до конца сезона.
Олег Кузьмин
В сборной России: 5 матчей, 1 гол (последняя игра — в 2016-м)
Кузьмин совсем немного поиграл за сборную России на закате карьеры, Леонид Слуцкий доверял место на правом фланге обороны национальной команды знакомому еще по совместной работе в ФК «Москва» защитнику, и Олег не подводил. Кузьмин помог сборной России выйти на Евро-2016 и даже забил гол в решающем матче против Черногории. В 2018-м Олег завершил карьеру, а в 2019-м вошел в тренерский штаб «Рубина». Помогал Шаронову, теперь станет правой рукой Слуцкого, с которым футбольная судьба свела в очередной раз.
Игорь Денисов
В сборной России: 53 матча (последняя игра — в 2016-м)
Один из лучших опорных полузащитников в истории российского футбола собрал богатую коллекцию наград с «Зенитом», потом играл за «Динамо» и «Локомотив». Меньше двух лет назад Игорь в статусе капитана «железнодорожников» выиграл чемпионат России и хотел сыграть на чемпионате мира, но не смог из-за давнего конфликта с Черчесовым. В прошлом году он мог вернуться в «Зенит» по инициативе Семака, но вместо этого в мае завершил карьеру и с тех пор пропал из информационного поля насовсем. Это ничуть не удивляет: Денисов всегда был максимально закрытым для общения с посторонними человеком. Согласно той информации, которая все же просочилась, Игорь в большом отпуске: воспитывает детей, занимается дайвингом и собаками, купил дом на Кипре, где бывает чуть ли не чаще, чем в своей резиденции под Санкт-Петербургом.
Роман Широков
В сборной России: 56 матчей, 13 голов (последняя игра — в 2016-м)
А вот неординарный Роман Широков вряд ли надолго исчезнет с радаров. После завершения футбольной карьеры он уже возглавлял Общероссийский профсоюз футболистов, работал спортивным директором в «Химках» и «Динамо», где не смог найти контакта с Дмитрием Хохловым. Во второй половине прошлого года Широков решил собрать лавры футбольного эксперта и даже дебютировал в качестве комментатора на матче «Арсенал» - «Локомотив». А еще Романа Николаевича называли претендентом на пост главы РПЛ. В этом году его точно не выберут, а в будущем — почему нет?
Алексей Березуцкий
В сборной России: 58 матчей (последняя игра — в 2016-м)
Василий Березуцкий
В сборной России: 101 матч, 5 голов (последняя игра — в 2016-м)
Братья Березуцкие повесили бутсы после сезона 2017/18, а спустя несколько месяцев получили предложение от Слуцкого и вошли в тренерский штаб «Витесса», который спустя год покинули вместе с Леонидом Викторовичем. Дальше их пути разошлись: Слуцкий возглавил «Рубин», а Алексей с Василием вернулись в ЦСКА, где получили должности заместителей генерального директора по спортивным вопросам. Много времени планируют уделять работе академии и воспитанию новых поколений армейцев.
Сергей Игнашевич
В сборной России: 126 матчей, 8 голов (последняя игра — в 2018-м)
Игнашевич ушел из сборной России в 2016-м, но два года спустя вернулся ради домашнего чемпионата мира, где сыграл великолепно, завершив карьеру игрока на высокой ноте. После этого рекордсмен по числу матчей за сборную России провел сезон в тренерском штабе молодежной команды ЦСКА, а летом 2019-го принял московское «Торпедо», хотя формально главным тренером не является из-за отсутствия лицензии. Очень может быть, что скоро снова увидим Игнашевича в РПЛ, только уже в новом качестве.