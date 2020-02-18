Президент «Леганеса»: «„Барселона“ интересуется Брейтуэйтом»

Владелец «Леганеса» Фелипе Морено отреагировал на слухи о том, что «Барселона» планирует подписать форварда команды .

Вчера днем звонили из «Барселоны». Сказали, что рассматривают вариант с Мартином. Это был наш единственный контакт. Что я могу сказать? Пусть платят сумму отступных (20 млн евро). Других вариантов для этой сделки не будет.

Если честно, то я думал, что они не смогут подписать нового нападающего. Я был удивлен таким решением.