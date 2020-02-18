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Президент «Леганеса»: «„Барселона“ интересуется Брейтуэйтом»

сегодня, 19:37

Владелец «Леганеса» Фелипе Морено отреагировал на слухи о том, что «Барселона» планирует подписать форварда команды Мартина Брейтуэйта.

Вчера днем звонили из «Барселоны». Сказали, что рассматривают вариант с Мартином. Это был наш единственный контакт. Что я могу сказать? Пусть платят сумму отступных (20 млн евро). Других вариантов для этой сделки не будет.

Если честно, то я думал, что они не смогут подписать нового нападающего. Я был удивлен таким решением.

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ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:20
Лучше не покупать никого но избавиться от лишних поперечных пасов и бить по воротам всем а не искать Месси,короче без середины поля тотальная атака включая Тер Штегена а то ворота не видят часто из за ненужных тики таки или ищут все Месси.
Бейте в створ,если отскок Месси добьет,он знает в какую сторону мяч отскочит-инстинкт.
Собирите бабки на Неймара и на Дзюбу....для прикола.
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 19:42
Нет Суареса , Дембеле. Ещё из второй команды Абе выбыл на 5м. Так что думаю стоило ожидать разрешения. А по поводу сумму отступных все логично. Да понятно, что сумма отступных больше чем цена игрока, но сейчас не то, да и это только проблемы Барселоны.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:38
Всё логично.
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