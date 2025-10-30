«Зенит» – «Локомотив»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761854600

вчера, 23:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Зенит» – «Локомотив», который состоится 1 ноября 2025 года.

«Зенит»

«Зенит» идет в последние месяцы с минимальными потерями и уже максимально приблизился к лидерам нынешнего сезона РПЛ . Команда занимает четвертое место с 26 баллами и на три пункта отстает от лидера «Краснодара». В домашней игре с прямым конкурентом «Локомотивом» у хозяев есть возможность обойти «железнодорожников» и в скором времени пробиться в лидеры РПЛ .

Два последних матча «Зенита» завершились победой над «Динамо» Москва на своем поле (2:1) и разгромом «Оренбурга» (6:0)

«Локомотив»

«Локомотив» является самой результативной командой в нынешнем сезоне и забил уже 30 мячей. Команда занимает второе место с 27 баллами и опережает ЦСКА по дополнительным характеристикам. В выездной игре с прямым конкурентом главной задачей москвичей будет не проиграть и не пустить питерский клуб вперед.

26 октября «Локомотив» не смог переиграть «Акрон» (1:1), а 23 числа на выезде обыграл в кубке России «Балтику» (2:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Зенит» – 1.5

Ничья – 4.5

Победит «Локомотив» – 5.9

Статистика

«Зенит» выиграл восемь из десяти последних поединков при двух ничьих

«Локомотив» не проигрывает более 15 матчей подряд в основное время

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 4.5. Предполагаем, что «Зенит» пропустит первым и долго будет отыгрываться, что в конечном результате приведет лишь к ничейному исходу.