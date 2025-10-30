«Рубин» – «Динамо» Москва: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761853939

вчера, 22:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Рубин» – «Динамо» Москва, который состоится 1 ноября 2025 года.

«Рубин»

Казанский клуб чередует победы и поражения, что не позволяет забраться гораздо выше в турнирной таблице РПЛ . На данный момент «Рубин» занимает седьмое место с 18 баллами и на два пункта опережает нынешнего соперника. Хозяевам важно как минимум не проиграть, чтобы не пропустить столичный клуб вперед, а победа и вовсе обеспечит хороший отрыв от конкурента.

Два последних матча «Рубина» завершились минимальным выездным поражением от «Краснодара» (0:1) и победой в серии пенальти над «Ахматом» (4:3) в рамках кубка России.

«Динамо» Москва

«Динамо» Москва проводит очень слабый сезоне и к сожалению для болельщиков идет лишь в середине турнирной таблицы. Коллектив набрал 16 очков и отстает от «Рубина» на два пункта, поэтому в случае победы московский клуб гарантированно поднимется на одну позицию. Однако с такой игрой у гостей вряд ли будет слишком много возможностей для победы и все будет зависеть от реализации моментов.

26 октября «Динамо» Москва на выезде проиграло «Зениту» (1:2), а 22 числа разгромило «Крылья Советов» (4:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Рубин» – 3.4

Ничья – 3.4

Победит «Динамо» Москва – 2.17

Статистика

«Рубин» выиграл лишь два матча из десяти последних в основное время

«Динамо» Москва проиграло пять из десяти последних поединков с учетом доп. времени

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют -нет»

Прогноз

Поставить на победу «Динамо» Москва, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.17. Предполагаем, что матч будет примерно равный, но за себя скажет чуть более высокий класс игроков гостей.