Мальдини и Бобан собираются покинуть «Милан» в конце сезона

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01 марта 2020, 11:11

La Gazzetta dello Sport сообщает, что руководитель футбольного отдела «Милана» и директор собираются покинуть клуб в конце сезона.

Напомним, что на днях Бобан раскритиковал руководство миланского клуба, обвинив генерального директора Ивана Газидиса в том, что владельцы пытались подписать тренера Ральфа Рангника без ведома остального руководящего персонала клуба.