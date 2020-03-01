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Мальдини и Бобан собираются покинуть «Милан» в конце сезона

01 марта 2020, 11:11

La Gazzetta dello Sport сообщает, что руководитель футбольного отдела «Милана» Звонимир Бобан и директор Паоло Мальдини собираются покинуть клуб в конце сезона.

Напомним, что на днях Бобан раскритиковал руководство миланского клуба, обвинив генерального директора Ивана Газидиса в том, что владельцы пытались подписать тренера Ральфа Рангника без ведома остального руководящего персонала клуба.

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Дон Диего
Дон Диего ответил Князь с офтопа меломана
02 марта в 17:20
Скорее как буффон после слива Швеции, ухуху)
karnager
karnager
01 марта в 16:38
Ибрагимовича назначить пожизненно и игроком, и главным по всем муткам с зарплатой 100 000 000 евро в год
cska vperiod
cska vperiod
01 марта в 16:01
Мутные дела какие то в Милане.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
01 марта в 15:45
Шевченко назначить ГТ!!!
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Рыжик-Мурыжик
01 марта в 15:14
побежали крысы с корабля
Точнее, как Месси со сборной. Аха-ха)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
01 марта в 15:13
Без кабинетов Берла не вывезли. Аха-ха)
violent
violent
01 марта в 14:17
это правильно
Остапчук 67
Остапчук 67
01 марта в 14:02
Крысы.
h8you
h8you
01 марта в 13:00
пора берла возвращать с его закулисьем...без него типичный середняк
Borussia 09 e.V.- Шмели--
Borussia 09 e.V.- Шмели-- ответил Рыжик-Мурыжик
01 марта в 12:53
побежали крысы с корабля
крысы вышестоящее руководство Милана. побежали от безысходности
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
01 марта в 12:41
побежали крысы с корабля
Mangur
Mangur
01 марта в 11:49
Без комментариев
Roman73
Roman73
01 марта в 11:30, ред.
Это похоже на Спартак.
Осталась вывеска , за которой творятся всякая псевдо футбольная деятельность, мелкавые махинации, крутиловка, штучки, отмывания.
Наследие Берлускони одним словом . Забрал с собой всё толковое и оставил пустой дворец Милана на разграбление лакеям.
VAN ARM
VAN ARM
01 марта в 11:29
мафия)))
particular
particular
01 марта в 11:29
Смена собственников, чехарда тренеров и конфликты отодвинули эпоху доминирования Милана в историю... Пока, попытки реинкарнации клуба неубедительны...
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
01 марта в 11:16
Отличная новость,если не утка!
И Газидиса нужно отстранять!!
В клубе творится бардак.
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