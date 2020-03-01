Мальдини и Бобан собираются покинуть «Милан» в конце сезона

La Gazzetta dello Sport сообщает, что руководитель футбольного отдела «Милана» Звонимир Бобан и директор Паоло Мальдини собираются покинуть клуб в конце сезона.
Напомним, что на днях Бобан раскритиковал руководство миланского клуба, обвинив генерального директора Ивана Газидиса в том, что владельцы пытались подписать тренера Ральфа Рангника без ведома остального руководящего персонала клуба.
Осталась вывеска , за которой творятся всякая псевдо футбольная деятельность, мелкавые махинации, крутиловка, штучки, отмывания.
Наследие Берлускони одним словом . Забрал с собой всё толковое и оставил пустой дворец Милана на разграбление лакеям.
Осталась вывеска , за которой творятся всякая псевдо футбольная деятельность, мелкавые махинации, крутиловка, штучки, отмывания.
Наследие Берлускони одним словом . Забрал с собой всё толковое и оставил пустой дворец Милана на разграбление лакеям.
И Газидиса нужно отстранять!!
В клубе творится бардак.
И Газидиса нужно отстранять!!
В клубе творится бардак.