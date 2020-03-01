Артисты цирка в жизни «Ливерпуля»

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вчера, 10:10

Клоппу надоело идти к чемпионству без поражений, сделал ход Деяном. «Соккер.ру» с юмором относится к неизбежному.

История не про одного человека, смешно делать виноватым хорвата – так поступили многие фанаты «Ливерпуля». Тут поражение Клоппа и целой команды. История про то, что безупречных в футболе нет, и это прекрасно. Есть только те, кто умеет не отчаиваться. «Арсенал» Венгера играл с хитрой ухмылкой Анри, и в АПЛ , где было меньше богачей, вырвал серию из 49 матчей без поражений.

«Ливерпуль» продержался целых 44 поединка – второй результат в истории, фантастический успех с куда меньшим процентом ничьих. Но Клопп сам нарвался. Снова ставить Ловрена – играть в русскую рулетку. Один патрон в барабане легко может стать роковым. В восьми случаях до этого пронесло? Не совсем. Когда Деян на поле, то «Ливерпуль» пропускает 1.22 гола за игру, без него – 0.47, разница в 2.6 раза.

Команда защитнику не доверяет, оцените реакцию на пропущенные мячи напарниками. И против «Уотфорда» впервые магию Ловрена не перекрыли действиями в атаке и опорной зоне без Хендерсона, что тоже важно. Ничего удивительного. Гвардиола в прошлом году не верил, что пройдет сезон в АПЛ без поражений, Клопп – в этом. Глобально ничего не изменилось, но это не попытка утешить «Ливерпуль».

В России не всегда понимают, но в Англии у «красных» много врагов, недругов и насмешников. Им не желают чемпионства, Невилл вчера открыл шампанское – праздновал. И сейчас самое время над «Ливерпулем» поиздеваться, ведь полностью заслужили поражение. «Уотфорд» был предпоследним в таблице до встречи с лидером АПЛ .

Эта команда влетела МЮ в гостях со счетом 0:3 в прошлом туре! После этого напоминания футболистам «Ливерпуля» должно стать стыдно. Тренер Найджел Пирсон не может поставить «шершням» сильный стабильный футбол. Однако представитель старой школы – бывший наставник «Лестера» до Раньери, время от времени настраивает «Уотфорд» на разгром соперников.

«Ливерпуль» за первый тайм нанес 1 удар по воротам аутсайдера лиги («шершни» - 7), в АПЛ подобное Клопп наблюдал второй раз за 172 матча. Причем предыдущий негативный опыт пережил в первом тайме игры против «Челси» в 2017 году – солидного соперника. И атака подвела, и оборона сыграла по заветам Кариуса.

Ловрен разрушил баланс. Хорват – душа компании, говорит на многих языках, что важно для коллектива, где есть Наби Кейта и ему подобные – хавбек не подучил английский и ничего не понимает. У Деяна есть конкретная функция в «Ливерпуле». Ему за работу связным и близким другом Салаха отлично платят – 401 миллион рублей в год, более миллиона в день.

У многих больших клубов есть подобные игроки-скоморохи. «Реал» подписывал контракты с Коэнтрау, даже когда тот пережил ряд травм и даже близко не претендовал на основу, поскольку Фабиу – друг Роналду. Ибрагимович бразильца Максвелла с собой из команды в команду таскал. А «Милан» как-то подписал брата Кака – бездарного защитника Дигана.

Ту же тактику использовали, чтобы задобрить нынешнего вратаря – «россонери» взяли в запас Антонио Доннарумму. Наличие друга Салаха из Хорватии на лавке «Ливерпуля» ни на что особо не влияло. Но как только игрок с даром Чарли Чаплина – смешить публику, выходит на поле, то начинается гоголевщина.

У Николая Васильевича в произведениях был подтекст, а в игре Ловрена против «Уотфорда» - чистая клоунада. Фабиньо показал отношение команды в Деяну, когда начал истерично прыгать после первого пропущенного гола – все видели, что хорват неправильно занял позицию при ауте, не смотрел на мяч – слова его оппонента, круглый перелетел защитника, ван Дейк за двоих сыграть не успел.

Второй мяч – Ловрен ставит антирекорд по скорости бега в АПЛ , полностью теряет позицию, причем заразил еще и ван Дейка, ведь Сарр обогнал двух защитников и сделал дубль. Наконец, Дини забил, поскольку Деян слишком крутой мужик, чтобы оставаться в линии защиты – загулял, оборона развалилась, даже Алиссон не смог спасти, хотя делал это, когда ошибался Гомес.

Но Джо, как и Матип, не обладает талантами Ловрена. Один человек в футболе многое может, даже если этот игрок появляется в защите самого «Ливерпуля». Деян превратил оборону ван Дейка в защиту «Арсенала». Вспомните игру Кариуса – такие примеры были много раз. В принципе, для «Ливерпуля» игроки, которые обожают чудить, родные и близкие.

Многие смеются над Джеррардом – оступился по пути к чемпионскому титулу, который теперь может получить по решению футбольных чиновников, если «золото» отберут у «Манчестер Сити», но Стивен не был игроком-клоуном. Зато есть некто Морено – вспомните выступление в финале Лиги Европы против «Севильи». «Ливерпуль» выиграл финал в Стамбуле, но счет первого тайма помните?

Каррагер и Хююпя пропустили на первой минуте от Мальдини, а потом дубль сделал Креспо. Джейми точно был примером легендарного для клуба защитника, который «привозил» десятки раз, что не помешало сыграть 737 матчей. Кстати, даже в воротах у команды такие ребята, как Алиссон, в меньшинстве, ведь куда чаще мастера гримасничать и дурачиться.

Например, Гроббелар в роли солдата войск специального назначения крошил врагов на войне в Африке, в футболе отрывался и получил гордое прозвище Клоун. У Дэвида Джеймса тоже веселые действия были в порядке вещей. Дудек пользовался тактикой Гроббелара в том самом финале в Стамбуле – пытался гримасничать и дергаться, чтить традиции.

Наконец, Пепе Рейна, хотя на поле испанец – крутой мафиозо, не только с неаполитанскими бандитами дружит, но и в серьезный футбол играть умел, остается в раздевалке классическим весельчаком. Футболисты-клоуны – часть истории «Ливерпуля», причем не обязательно позорная и неудачная. Такая у них карма, чередовать великие победы со знатными ляпами.

Неужели кто-то думает, что можно случайно не выигрывать АПЛ три десятилетия подряд? Нужно начудить, чтобы упустить все шансы. И если говорим о Ловрене, то Деян не только шутник за пределами поля, но и парень с наглыми заявлениями. Уже и «Реал» в финале ЛЧ обыграл, и чемпионом Англии в прошлом сезоне стал. «Ливерпуль» тоже проигрывает, что «Уотфорду», что «Атлетико». И нельзя остановиться 29 февраля, надеясь, что все можно будет списать на Ловрена.

Деян, конечно же, успешно помножил командный класс «Ливерпуля» на ноль, но тут и Клопп виноват, и команда. Неужели всерьез восприняли новость, что им не дадут чемпионское звание, если чемпионат придется проводить без зрителей? Никто не остановит АПЛ , если только не будет реальной пандемии, максимум – уберут зрителей с трибун и не вернут деньги за билеты, как уже в отдельных случаях сделали.

Хотя моральная усталость команды налицо – весенний авитаминоз эмоций, «Ливерпуль» станет чемпионом Англии 2020 года, заслужил титул, хотя не нашли моральные силы проследовать стопами «Арсенала» 2004 года. Та команда была веселой – легкости у ребят Венгера с Анри, Пиресом, Бергкампом и компанией на поле хватало, а «красные» сейчас скорее зарабатывали титул потом без крови, задорности нет.

Но «канониры» тогда часто соглашались на ничьи, а «Ливерпуль» настолько увлекся победами, что разучились подписывать пустой мир. Если бы против «Атлетико» сами себе не забили – сыграли бы 0:0. Если бы вчера не подарили Сарру сказочный вечер – тоже могли бы сыграть 0:0, или даже выиграть 1:0, как у «Норвича». Зато Клопп еще раз убедился, что есть разница между игроками его основы и запаса.

Если не работает план «А», то нужно ждать чуда, вроде углового Трента с дублями Вейналдума и Ориги. Но чудеса не всегда случаются. «Ливерпуль» исторически чаще, чем ему хотелось бы, висит на волоске. Могли пропустить четвертый гол от «Милана» в Стамбуле - легко, моменты были. Не обыграли «Челси» после падения Джеррарда - не стали чемпионами.

Провалились в защите против «Севильи» и «Реала» - Клопп проиграл два европейских финала. Лишь когда расслабились, но настроились, как в ответной игре против «Барселоны» - а после первого матча одной ногой были на арене цирка для несмешных клоунов, или как после перерыва в Стамбуле – получается. «Тоттенхэм» ведь побороли в финале ЛЧ , поскольку были смертельно скучными, но эффективными.

По той же траектории шли, чтобы оторваться от «Манчестер Сити» в АПЛ . «Ливерпуль» может использовать клоунаду в свою пользу, но куда чаще буффонада оборачивается против них. Ловрен вышел и команда посыпалась. Деян не виноват – средний защитник не для основы чемпионского «Ливерпуля», но это полезный урок. Впереди у Клоппа проблемный «Челси» в Кубке Англии, через две недели – «Атлетико», а потом сразу дерби Ливерпуля.

Юрген – большой оптимист и не злой дядька. Например, сам он в Сети не сидит, времени нет, но искренне думает, что в интернете все постоянно насмехаются над его большими зубами. Кстати, нет такого фетиша у троллей, зря немец переживает, он огромный мужик и мощная улыбка смотрится нормально. Но сейчас не до смеха. После «Уотфорда» важно сохранить коллективу веру в себя.

Во-первых, проиграли не финал. Во-вторых, лучше получить урок сейчас, чем в матче против «Атлетико». В-третьих, будет легче морально, ведь в АПЛ осталось сыграть 10 матчей, а нужно максимум 4 победы. Если «Борнмут», «Эвертон» и «Кристал Пэлас» попадут под горячую руку, то в матче против «Манчестер Сити» команда Клоппа сыграет финал сезона в АПЛ . Заслужили и первое место, и поражение от аутсайдера.

Не стоило неуважительно ходить пешком без ударов по чужим воротам. Зря пустили Ловрена в основу именно сейчас. Иногда один человек может все развалить, и тут не только пример Кариуса приходит на ум, но и многие другие матчи «Ливерпуля». Например, финал ЛЧ 2007 года. Не взяли еще одного «ушастого», поскольку в том составе были свои Ловрены, что могли развалить стенку или не побежать за Индзаги.

Вчера в роли Пиппо был сенегалец Сарр, а его кумир и коллега по сборной Мане наблюдал, как грубые ошибки «Ливерпуля» в защите зачеркивают рекордную строку. Команда Клоппа не станет всего вторым непобедимым чемпионом в истории АПЛ , но куда важнее, чтобы сделали выводы из смешного и заслуженного поражения, а также впервые в клубной истории все-таки финишировали на первом месте.

«Ливерпуль» без сомнений лояльно относится к игрокам, которые склонны к спорному артистизму – как Суарес с укусами или Фаулер с вынюхиванием разметки на поле, среди легенд клуба – человек с прозвищем Клоун, и цирковых элементов в истории хватало. Каррагер бывал и королем, и шутом в карьере. Даже финал в Стамбуле, если его пересмотреть пару раз, не покажется вам таким уж пафосным.

Там великий «Милан» устроил буффонаду, а Дудек поймал упавший кубок. Легендарный угловой – клоунада от «Барселоны». Парадоксально, но «Ливерпулю» порой веселее в конце, если остался серьезным. Клоппу важно поблагодарить любимую команду Элтона Джона за урок, но полезно разнести «Атлетико» дома и начать новую серию в АПЛ без поражений. Ляпы Кариуса запомнил весь футбольный мир, но куда важнее для истории клуба скучный удар Салаха с пенальти в финале через год.

Разгром от «Уотфорда» припомнят не раз, но важнее выигрывать в один мяч и взять трофей. «Делу время, потехе час» - девиз этого «Ливерпуля». Серьезные ребята, но без Хендерсона и с Ловреном на один матч вернулись к истокам.