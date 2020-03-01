Аньелли настоял на переносе матча «Ювентус» — «Интер»

По данным CorSera, президент «Ювентуса» Андреа Аньелли настоял на переносе матча 26-го тура Серии А против «Интера».
Напомним, что несколько матчей Серии А были вчера перенесены на другую дату из-за эпидемии коронавируса. СМИ утверждают, что непосредственное участие в переносе принял глава туринского клуба.
«Интер» остался крайне недоволен этим решением.
Борнмут 2-2 челси
Норвич 1-0 Лестер
Уотфорд 3-0 Ливерпуль
Аутсайдеры дали бой грандам
Это тебе не кабинетная Сериалка где все через кабинеты
Борнмут 2-2 челси
Норвич 1-0 Лестер
Уотфорд 3-0 Ливерпуль
Аутсайдеры дали бой грандам
Это тебе не кабинетная Сериалка где все через кабинеты