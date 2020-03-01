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Аньелли настоял на переносе матча «Ювентус» — «Интер»

01 марта 2020, 09:16
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерЗавтра в 22:45 Не начался

По данным CorSera, президент «Ювентуса» Андреа Аньелли настоял на переносе матча 26-го тура Серии А против «Интера». 

Напомним, что несколько матчей Серии А были вчера перенесены на другую дату из-за эпидемии коронавируса. СМИ утверждают, что непосредственное участие в переносе принял глава туринского клуба. 

«Интер» остался крайне недоволен этим решением. 

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Все комментарии
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Kirgudu
01 марта в 16:25
    Kirgudu
    Kirgudu ответил fanliverpoolfan22
    01 марта в 16:23
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      01 марта в 15:35
      Наверное он знает что делает, безопасность прежде всего
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22
      01 марта в 13:31
        h8you
        h8you
        01 марта в 13:08
        все верно,играть ключевой матч сезона без поддержки было бы скандалом
        Kirgudu
        Kirgudu
        01 марта в 10:33
        Красава Аньелли, а то китайцы подохуели. Сраный вирус занесли и плачут.
        Johnnie Rico
        Johnnie Rico
        01 марта в 10:33
        Не настоял, а насосал. Там опечатка у вас)
        ДАША Д
        ДАША Д
        01 марта в 09:26
        Ювентус не в форме.
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