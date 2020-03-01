Аньелли настоял на переносе матча «Ювентус» — «Интер»

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01 марта 2020, 09:16

По данным CorSera, президент «Ювентуса» Андреа Аньелли настоял на переносе матча 26-го тура Серии А против «Интера».

Напомним, что несколько матчей Серии А были вчера перенесены на другую дату из-за эпидемии коронавируса. СМИ утверждают, что непосредственное участие в переносе принял глава туринского клуба.

«Интер» остался крайне недоволен этим решением.