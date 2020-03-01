«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в финале Кубка Лиги

«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в финале Кубка английской Лиги.
Лондон, стадион Уэмбли
«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 1:2 (1:2)
Голы: Саматта 41 — Кун Агуэро 20, Родри 30
«Астон Вилла»: Нюланд, Жильбер, Энгелс, Мингс, Таргетт, Дуглас Луис, Накамба, Аль-Мохамади (Трезеге 70), Грилиш, Эль-Гази (Хурихейн 70), Саматта (Дэвис 80)
Главный тренер: Смит Дин.
«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Зинченко, Гюндоган (Де Брюйне 58), Родри, Фоден, Сильва (Бернарду Силва 77), Стерлинг, Кун Агуэро (Габриэл Жезус 83)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
Предупреждения: Стерлинг 57, Родри 60, Аль-Мохамади 68, Накамба 72, Мингс 90+3
Судья: Мэйсон Ли.
Клопп и Ливерные уже плачут, они же с 2012 года еще не выигрывали ни одного английского кубка, тогда этот же трофей завоевал легендарный далглиш установив им рекорд, а немецкий очкаридзе только сливает все, ну кроме кабинетных трофеев)))))))
Клопп и Ливерные уже плачут, они же с 2012 года еще не выигрывали ни одного английского кубка, тогда этот же трофей завоевал легендарный далглиш установив им рекорд, а немецкий очкаридзе только сливает все, ну кроме кабинетных трофеев)))))))
Стерлинг способен получить жёлтую карточку на ровном месте,
тем и опасен...для своей команды.
Стерлинг способен получить жёлтую карточку на ровном месте,
тем и опасен...для своей команды.