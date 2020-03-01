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«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в финале Кубка Лиги

01 марта 2020, 21:22
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в финале Кубка английской Лиги.

Лондон, стадион Уэмбли

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 1:2 (1:2)
Голы: Саматта 41Кун Агуэро 20, Родри 30

«Астон Вилла»: Нюланд, Жильбер, Энгелс, Мингс, Таргетт, Дуглас Луис, Накамба, Аль-Мохамади (Трезеге 70), Грилиш, Эль-Гази (Хурихейн 70), Саматта (Дэвис 80)
Главный тренер: Смит Дин.

«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Зинченко, Гюндоган (Де Брюйне 58), Родри, Фоден, Сильва (Бернарду Силва 77), Стерлинг, Кун Агуэро (Габриэл Жезус 83)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждения: Стерлинг 57, Родри 60, Аль-Мохамади 68, Накамба 72, Мингс 90+3

Судья: Мэйсон Ли.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
04 марта в 14:45
Это в принципе и ожидалось! Любимый трофей Пепа Гвардиолы, получается)
Дон Диего
Дон Диего ответил Князь с офтопа меломана
02 марта в 17:15
Надо в Италии кубок лиги вводить. Чтобы ювентус каждый год трофеи брал. А то скудетто по сути в кармане Интера. Ахаха.)
матос
матос
02 марта в 10:50
поздравления Сити.
DXTK
DXTK
02 марта в 09:30, ред.
Поздравим МС с победой и лучшего тренера мира Гвардиола с очередным трофеем. Три кубка лиги подряд мощно.

Клопп и Ливерные уже плачут, они же с 2012 года еще не выигрывали ни одного английского кубка, тогда этот же трофей завоевал легендарный далглиш установив им рекорд, а немецкий очкаридзе только сливает все, ну кроме кабинетных трофеев)))))))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
02 марта в 08:24
Поупералась АВ
КЭТиК
КЭТиК
02 марта в 06:47
Самый не престижный титулишко получили.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
02 марта в 06:44
Тоже трофей.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
02 марта в 06:00
Неплохо.
нечитайло
нечитайло
02 марта в 05:17
Скромно
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
02 марта в 01:00
Поздравляю Манчестер
Mangur
Mangur
02 марта в 00:52
Без комментариев
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
01 марта в 23:42
Кубок лиги трофей для маленьких команд
vastudio
vastudio
01 марта в 23:26
Урааа,,,трофеище!!! Шейхи в оргазме)))
Ice van Reed
Ice van Reed
01 марта в 23:23
С победой Горожане!!!
lobsterdam
lobsterdam
01 марта в 23:16
не фартануло вилланам в концовке, стойка спасла МС и неизвестно, чем бы все кончилось. А было бы неплохо, если б АВ выиграла, но...
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Альфамен
01 марта в 22:47
Вот по поводу того,что они играли не на 100% тут полностью согласен.По поводу опасных атак 97 на 45 это что за цифры???Получается МС чаще чем раз в минуту проводил опасные атаки??
Статистику я взял с сайта myscore, как они там считают я не знаю. Но видимо, это должно значит, что МС провел в два раза больше опасных атак.
Roman73
Roman73
01 марта в 22:44
Сити --не гранд , плохая реализация.
Стерлинг способен получить жёлтую карточку на ровном месте,
тем и опасен...для своей команды.
Apsny
Apsny
01 марта в 22:38
В конце и Браво спас).
h8you
h8you ответил Князь с офтопа меломана
01 марта в 22:35
Вот вам и шарлатан. Снова со второсортным, но трофейчиком. Аха-ха)
третьесортным))там этих кубков столько,чтобы никого не обидеть
Альфамен
Альфамен ответил Kirill Erokhin
01 марта в 22:35
Вот по поводу того,что они играли не на 100% тут полностью согласен.По поводу опасных атак 97 на 45 это что за цифры???Получается МС чаще чем раз в минуту проводил опасные атаки??
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответил Князь с офтопа меломана
01 марта в 22:33
Вот вам и шарлатан. Снова со второсортным, но трофейчиком. Аха-ха)
Шарлатан без трофеев - хр.новый шарлотан
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Альфамен
01 марта в 22:32
Ни у Агуеро,ни у Фодена не были прям совсем очевидными,никого не удивило,что они не превратились в голы.Да,МС владел территориальным преимуществом,но не более того.А вот Сити конкретно отскочили от доп.времени...
Я не фанат МС , то что МС повезло в концовке это факт, но по статистики МС имел превосходство по опасным атаками 97 на 45, и несколько раз убегали в отрыв 3 на 2 и 5-2, но сами упускали возможности, только потому что хотели забить красиво, если бы счет был бы допустим 1-1, они бы не стали так делать, а так было видно, что МС играет не на все 100%, и они контролировали ход поединка, хотя в концове едва не стали жертвами старой поговорки, не забиваешь ты забьют тебе.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответил eleven LC
01 марта в 22:32
Это будет единственный титул МанСити в этом сезоне
У вас и такого не будет аххах
Альфамен
Альфамен ответил Kirill Erokhin
01 марта в 22:24
Ни у Агуеро,ни у Фодена не были прям совсем очевидными,никого не удивило,что они не превратились в голы.Да,МС владел территориальным преимуществом,но не более того.А вот Сити конкретно отскочили от доп.времени...
bankirr
bankirr
01 марта в 22:23
Манчестер с победой!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Альфамен
01 марта в 22:20
Вы точно этот матч смотрели???Я чего-то и не упомню у Сити 100% моментов...а вот АВ в конце не подфартило...
Точно, у МС мог все закончить раньше, Агуэро промахнулся с убойной позиции, после ударов Фодена, вратарь Виллы спасал, у АВ в большей части этого матча таких моментов не было, вообще всего 2 было, это первый гол, и момент в концовке, где АВ не подфартило.
Иван Пойлов
Иван Пойлов
01 марта в 22:19
ТАкие конченные, опять на буков играют, ставишь на тотал 3,5 больше и естественно они не забивают. Ходили пешком что те что эти, у сити 80 % передач поперек и назад ели ели, я ещё удивляюсь как они 3 забили гола, 2 из них из за ошибки защиты. Сити в конце 5 в 2 выходил, игрок с мячом у сити мог отдавать передачу направо налево он же просто запутался в своих ногах. Спорт в частности футбол продажный. Только наша РПЛ не такая, да здравствует Тинькофф российская премьер лига)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 марта в 22:14
Новость ниочём. Кто выступать в ЛЕ будет-непонятно...
Альфамен
Альфамен ответил Kirill Erokhin
01 марта в 22:12
Вы точно этот матч смотрели???Я чего-то и не упомню у Сити 100% моментов...а вот АВ в конце не подфартило...
Альфамен
Альфамен ответил Igo0rek
01 марта в 22:09
Конечно выбираетесь,уже у аутсайдера АПЛ смогли выиграть с разницей в один мяч,да с отскоком в компенсированное время....толи ещё будет...
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