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«Шахтёр» проиграл в чемпионате Украины впервые с августа 2018 года

01 марта 2020, 20:36
ВорсклаЛоготип футбольный клуб Ворскла (Полтава)1 : 0Логотип футбольный клуб Шахтер (Донецк)ШахтерМатч завершен

В матче 20-го тура чемпионата Украины «Ворскла» обыграла «Шахтёр». Это поражение стало для «горняков» первым в турнире с 3 августа 2018 года. Тогда команда уступила киевскому «Динамо» (0:1).

«Шахтер» (53) занимает 1-е место, «Ворскла» (17) расположилась на 11-й позиции.

Полтава, стадион Ворскла

«Ворскла» — «Шахтер» 1:0 (1:0)
Гол: Степанюк 30

«Ворскла»: Резник, Пердута, Чеснаков, Н'Диайе, Сапай, Пуцлин, Кане, Скляр, Луизао, Степанюк (Якубу 63), Кулач (Васин 87)
Главный тренер: Максимов Юрий.

«Шахтер»: Шевченко, Болбат (Кордейро дос Сантос 60), Кривцов, Хочолава, Маркос Сиприано (Фернандо 83), Патрик (Бондаренко 46), Майкон, Тете, Марлос, Коноплянка, Дентиньо
Главный тренер: Каштру Луиш.

Предупреждения: Тетенко 36, Кривцов 50, Маркос Сиприано 51, Скляр 55, Степанюк 59, Пердута 63, Пуцлин 73, Якубу 78, Скляр 84, Марлос 86, Луизао 88, Кане 89, Кордейро дос Сантос 89, Дентиньо 90+1

Удаление: Скляр 84

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ЮЗИК
ЮЗИК
02 марта в 06:40
Могут себе позволить, без ущерба
konst19
konst19
02 марта в 05:50
Скляр заработал удаление. Лучше бы пел
itujan
itujan
01 марта в 23:26
И что, кому это интересно?
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
01 марта в 21:10
Не рановато ли Шахта стала очки раздавать???
Parma1972
Parma1972
01 марта в 20:42
С Ливерпуля берут пример горняки
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