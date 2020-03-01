«Шахтёр» проиграл в чемпионате Украины впервые с августа 2018 года

1583084171

01 марта 2020, 20:36

В матче 20-го тура чемпионата Украины «Ворскла» обыграла «Шахтёр». Это поражение стало для «горняков» первым в турнире с 3 августа 2018 года. Тогда команда уступила киевскому «Динамо» (0:1).

«Шахтер» (53) занимает 1-е место, «Ворскла» (17) расположилась на 11-й позиции.

Полтава, стадион Ворскла

«Ворскла» — «Шахтер» 1:0 (1:0)

Гол: Степанюк 30

«Ворскла»: Резник, Пердута, Чеснаков, Н'Диайе, Сапай, Пуцлин, Кане, Скляр, Луизао, Степанюк (Якубу 63), Кулач (Васин 87)

Главный тренер: Максимов Юрий.

«Шахтер»: Шевченко, Болбат (Кордейро дос Сантос 60), Кривцов, Хочолава, Маркос Сиприано (Фернандо 83), Патрик (Бондаренко 46), Майкон, Тете, Марлос, Коноплянка, Дентиньо

Главный тренер: Каштру Луиш.

Предупреждения: Тетенко 36, Кривцов 50, Маркос Сиприано 51, Скляр 55, Степанюк 59, Пердута 63, Пуцлин 73, Якубу 78, Скляр 84, Марлос 86, Луизао 88, Кане 89, Кордейро дос Сантос 89, Дентиньо 90+1

Удаление: Скляр 84