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Первое поражение «Ливерпуля». Итоги 28-го тура АПЛ

01 марта 2020, 20:11

Завершились матчи 28-го тура английской АПЛ. Отметим, что поединки «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал» были перенесены из-за финала Кубка Лиги.

«Норвич Сити» — «Лестер Сити» 1:0
Гол: Льюис Джамал 70

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Кристал Пэлас» 0:1
Гол: Айю Жордан 70

«Борнмут» — «Челси» 2:2
Голы: Лерма Джефферсон 54, Кинг Джошуа 57 — Алонсо Маркос 33, Алонсо Маркос 85

«Ньюкасл Юнайтед» — «Бернли» 0:0

«Вест Хэм» — «Саутгемптон» 3:1
Голы: Боуэн Джаррод 15, Аллер Себастьен 40, Антонио Мичейл 54 — Обафеми Майкл 31

«Уотфорд» — «Ливерпуль» 3:0
Голы: Сарр Исмаила 54, Сарр Исмаила 60, Дини Трой 72

«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» 1:1
Голы: Калверт-Льюин Доминик 3 — Фернандеш Бруну 31

«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» 2:3
Голы: Бергвейн Стевен 13, Орье Серж 45 — Дохерти Мэтт 27, Жота Диого 57, Хименес Рауль 73

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Дон Диего
Дон Диего ответил Князь с офтопа меломана
02 марта в 17:19
У вас новое прозвище СКВОЗЕРНЯ ????
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
01 марта в 21:13
С Апл то все ясно, к Челси готовятся во вторник, поэтому и результат плюс ЛЧ, хотят пару трофеев взять весной
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
01 марта в 20:14
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