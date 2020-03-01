Первое поражение «Ливерпуля». Итоги 28-го тура АПЛ

Завершились матчи 28-го тура английской АПЛ. Отметим, что поединки «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал» были перенесены из-за финала Кубка Лиги.
«Норвич Сити» — «Лестер Сити» 1:0
Гол: Льюис Джамал 70
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Кристал Пэлас» 0:1
Гол: Айю Жордан 70
«Борнмут» — «Челси» 2:2
Голы: Лерма Джефферсон 54, Кинг Джошуа 57 — Алонсо Маркос 33, Алонсо Маркос 85
«Ньюкасл Юнайтед» — «Бернли» 0:0
«Вест Хэм» — «Саутгемптон» 3:1
Голы: Боуэн Джаррод 15, Аллер Себастьен 40, Антонио Мичейл 54 — Обафеми Майкл 31
«Уотфорд» — «Ливерпуль» 3:0
Голы: Сарр Исмаила 54, Сарр Исмаила 60, Дини Трой 72
«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» 1:1
Голы: Калверт-Льюин Доминик 3 — Фернандеш Бруну 31
«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» 2:3
Голы: Бергвейн Стевен 13, Орье Серж 45 — Дохерти Мэтт 27, Жота Диого 57, Хименес Рауль 73