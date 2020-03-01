«Сочи» уступил «Арсеналу», Кокорин забил гол

«Сочи» уступил тульскому «Арсеналом» в матче 20-го тура чемпионата России.
«Арсенал» (28) располагается на шестом месте, «Сочи» (15) занимают последнее место.
Сочи, стадион Фишт
«Сочи» — «Арсенал» 1:2 (0:1)
Голы: Кокорин 64 — Луценко 5, Луценко 90+6
«Сочи»: Джанаев, Новосельцев, Мевля, Калугин, Заика (Маргасов 79), Нобоа, Цаллагов, Набиуллин, Бурмистров (Полоз 79), Мостовой, Кокорин
Главный тренер: Федотов Владимир В.
«Арсенал»: Левашов, Беляев, Григалава, Бауэр, Комбаров, Чаушич, Костадинов, Альварес, Ткачев (Ломовицкий 81), Луценко, Лесовой (Кангва 86)
Главный тренер: Черевченко Игорь.
Предупреждения: Бурмистров 28, Заика 51, Костадинов 74
Судья: Безбородов Владислав.
Ранее «Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом».
Интересно, он хоть подвсплывет?
Интересно, он хоть подвсплывет?
Можно еще так сказать - И Сочи не помогли, все равно Саше быть в пердиве.
Можно еще так сказать - И Сочи не помогли, все равно Саше быть в пердиве.
Из болота тянуть бегемота
Из болота тянуть бегемота