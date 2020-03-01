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«Сочи» уступил «Арсеналу», Кокорин забил гол

01 марта 2020, 20:56
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

«Сочи» уступил тульскому «Арсеналом» в матче 20-го тура чемпионата России.

«Арсенал» (28) располагается на шестом месте, «Сочи» (15) занимают последнее место.

Сочи, стадион Фишт

«Сочи» — «Арсенал» 1:2 (0:1)
Голы: Кокорин 64 — Луценко 5, Луценко 90+6

«Сочи»: Джанаев, Новосельцев, Мевля, Калугин, Заика (Маргасов 79), Нобоа, Цаллагов, Набиуллин, Бурмистров (Полоз 79), Мостовой, Кокорин
Главный тренер: Федотов Владимир В.

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Григалава, Бауэр, Комбаров, Чаушич, Костадинов, Альварес, Ткачев (Ломовицкий 81), Луценко, Лесовой (Кангва 86)
Главный тренер: Черевченко Игорь.

Предупреждения: Бурмистров 28, Заика 51, Костадинов 74

Судья: Безбородов Владислав.

Ранее «Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом».

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
02 марта в 13:18
Кокорина долго маялся чтобы не переходить в Сочи. Сегодняшний игра показывает что кокорину лучше играть в ПФЛ. СОЧИ по для кокорина топ клуб
нечитайло
нечитайло
02 марта в 12:11
Ожидаемо
Союзник противников
Союзник противников ответил Василий 50
02 марта в 11:28
Кокорин на дне... Интересно, он хоть подвсплывет?
Нет,через шнорхель будет бабки сосать,в позиционном положении.
Союзник противников
Союзник противников ответил ildar_3871
02 марта в 11:27
Британский таблоид заявил, что в США выдали ордер на арест российского бизнесмена Олега Тинькова
"Британские учёные выяснили,что газы при нагревании расширяются". Господин Тинькофф уже отстегнул им 20 млн долларов,обещал ещё добавить.Просто у евроатлантического общака появилась новая "дойная корова",чем они традиционно не преминули воспользоваться.А что руководители РПЛ за деньги готовы на всё-любой позор,и так давно ясно.Надо ещё санкции на них наложить-запретить въезд во все страны.Пусть здесь сидят,пока не поумнеют.То есть,видимо-пожизненно...
Василий 50
Василий 50
02 марта в 10:29
Кокорин на дне...
Интересно, он хоть подвсплывет?
Alean
Alean ответил Serg3.12
02 марта в 09:57
...а приз лучшему игроку матча достается ... Кокорину!))
И пофиг что у Луценко дубль и тула победила. У нас же есть не коронованный...
valt134
valt134
02 марта в 09:48
Сгноили «КУБАНЬ», и сами в говне будете. БОГ не храер...
valt134
valt134
02 марта в 09:45
Результат радует. Сочи -место в ФНЛ.
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
02 марта в 08:58
Санька Кокорин молодец опять в пустую рамку не попадает( Срочно назад в зенит,нам нужен Цирк
beefs
beefs
02 марта в 08:57
Санек, место в сборной забито...
mat73
mat73
02 марта в 08:43
И Кокорин не помог, Сочи все равно ничего не поможет.
Можно еще так сказать - И Сочи не помогли, все равно Саше быть в пердиве.
Василий 50
Василий 50
02 марта в 07:57
Гол есть, очков нет.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
02 марта в 07:56
Пердив близко.
ekliziast
ekliziast ответил Михалыч 75
02 марта в 07:21
они еще совсем недавно к этому списку добавляли Уфу , но в этом году неувязочка получилась , Уфа обыграла Зенит , поэтому пока про нее забыли , но думаю , что в следующем сезоне опять о ней вспомнят
    Mangur
    Mangur
    02 марта в 07:20
    Без комментариев
    ekliziast
    ekliziast ответил alex spartakovih
    02 марта в 07:17
    а я то думал зеня .....................................выиграт!оказывается деньги ничто!
    Не всем заплатили , решили халява прокатит.
    dok66
    dok66
    02 марта в 07:02
    Арсенал молодец , не сдался
    Adolf33
    Adolf33 ответил oFANATo
    02 марта в 06:00
    Единственный способ у дюкова с миллером это расширять РПЛ до 18 команд. По-другому для Сочи пердив.
    Именно таким способом в советское время зенит спасли от пердива.
    mihaluch
    mihaluch
    02 марта в 04:47
    Ничья был бы более справедливый результат
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответил Jeck Denielse
    02 марта в 02:47
    А кто сказал что нам плохо?
    Беспределов
    Беспределов
    02 марта в 01:35
    Беспредел в концовке
    форева
    форева ответил Jeck Denielse
    02 марта в 01:14
    Да ни о чём разговор... Договорняки...сливы...упорство...фармы...поддавки...заговоры - не моя тема... Если б всё было так просто..как вы говорите...то только на этой ветке сейчас было бы 5-6 человек из списка Форбс..)))))..которые немыслимо обогатились на заведомо им известных исходах встреч Зенит-Сочи и Оренбург-Зенит......))))
    Извини, но на эти матчи кэф на победу зенита не больше 1.4( а то и 1.2), и принимают не больше 10000 р. Я что-то не видел в списках Форбс людей обогатившихся на 4000 рублей! ))))
    Red blu
    Red blu
    01 марта в 23:51
    В Зените уже наверно пожалели, что отправили Кокорина в Сочи.
    Против_всех
    Против_всех
    01 марта в 23:19, ред.
    В следующем сезоне (видимо), минус один газированный придаток у зенита будет и соответственно минус 6 очков. Борьба за 5-е, еврокубковое место, скорей всего, заметно обострится)
    Tostao
    Tostao
    01 марта в 23:10
    Развязка матча - это конечно что-то!!!
    Footbolista
    Footbolista
    01 марта в 23:03
    «Сочи» уступил «Арсеналу», Кокорин забыл стул...
    ermak6848
    ermak6848
    01 марта в 22:58
    рано ещё
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    01 марта в 22:45
    Сложная у Газпрома забота
    Из болота тянуть бегемота
    makkie
    makkie
    01 марта в 22:45
    Сочи в ФНЛ, хорошее начало :)
    ildar_3871
    ildar_3871
    01 марта в 22:37
    Британский таблоид заявил, что в США выдали ордер на арест российского бизнесмена Олега Тинькова
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