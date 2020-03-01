Победы «Баварии» и Дортмунда, ничья «Лейпцига». Итоги 24-го тура Бундеслиги

Завершились матчи 24-го тура немецкой Бундеслиги.
«Фортуна» — «Герта» 3:3
Голы: Караман Кенан 6, Томми Эрик 9, Караман Кенан 45+1 — Томми Эрик 64 (автогол), Кунья Матеус 66, Пёнтек Кшиштоф 75 (пенальти)
«Боруссия» — «Фрайбург» 1:0
Гол: Санчо Джейдон 15
«Хоффенхайм» — «Бавария» 0:6
Голы: Гнабри Серж 2, Киммих Йозуа 7, Зиркзее Джошуа 15, Коутиньо Филиппе 33, Коутиньо Филиппе 47, Горецка Леон 62
«Майнц» — «Падерборн» 2:0
Голы: Квайсон Робин 29, Онисиво Карим 37
«Аугсбург» — «Боруссия» 2:3
Голы: Левен Эдуард 57, Финнбогасон Альфред 83 — Бенсебаини Рами 49, Штиндль Ларс 53, Штиндль Ларс 79
«Кельн» — «Шальке-04» 3:0
Голы: Борно Себастьян 9, Кордоба Йхон 39, Нюбель Александер 75 (автогол)
«Унион» — «Вольфсбург» 2:2
Голы: Андерссон Себастьян 41, Фридрих Марвин 57 — Герхардт Янник 60, Вегхорст Вут 81
«РБ Лейпциг» — «Байер» 1:1
Голы: Шик Патрик 32 — Бэйли Леон 29
Напомним, что игра между «Вердером» и «Айнтрахтом» перенесена на другую дату.