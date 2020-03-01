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«Атлетико» не смог обыграть аутсайдера Примеры

01 марта 2020, 19:51
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Атлетико» сыграл вничью в гостевом матче 26-го тура Примеры против «Эспаньола».

Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат

«Эспаньол» — «Атлетико» 1:1 (1:0)
Голы: Савич 24 (автогол)Сауль 47

«Эспаньол»: Д. Лопес, Х. Лопес, Эспиноcа, Кабрера Сасиа, Вила, Итурраспе (Мелендо 71), Ву (Кальери 71), Санчес, Дардер, Эмбарба (Педроса 81), де Томас
Главный тренер: Фернандес Абелардо.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди дос Сантос, Коке, Партей, Сауль, Карраско (Жоау Фелиш 56), Мората (Диего Коста 63), Корреа (Витоло 69)
Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Фелипе 6, Эмбарба 38, Партей 42, Коке 86, Лоди 90, Санчес 90, Х. Лопес 90+2

Судья: Рохас Хавьер.

Ранее «Атлетик» обыграл «Вильярреал».

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Все комментарии
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Дон Диего
03 марта в 16:17
А на матрасе Лион) Ахаха!
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана ответил Дон Диего
    03 марта в 16:15
    Интер без Оливеров и Скомин взял ЛЧ 2010.
    Да конечно, держи карман шире, аха-ха). Если забыл про кабинет 2010, то я напомню)):
    Дон Диего
    Дон Диего ответил Князь с офтопа меломана
    02 марта в 17:16
    Интер без Оливеров и Скомин взял ЛЧ 2010.
    Дон Диего
    Дон Диего ответил Князь с офтопа меломана
    02 марта в 17:15
    А на матрасе Лион) Ахаха!
    Байкал-38
    Байкал-38
    02 марта в 06:51
    Эспаньол можно назвать занозой, умеют под кожу залезть.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    02 марта в 06:38
    Пора искать нового тренера.
    Jantu
    Jantu
    02 марта в 00:37
    Это проблемы Атлетико.
    beefs
    beefs
    01 марта в 23:10
    На что они надеяться?
    Apsny
    Apsny
    01 марта в 22:43
    На ЛЧ надо сконцентрироваться.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    01 марта в 22:39
    Уже не удивлен.
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж ответил fanliverpoolfan22
    01 марта в 22:35
    Вынесим Матрас
    Уотфорд уже вынесли аххах
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил Князь с офтопа меломана
    01 марта в 22:13
    Что бы проиграть Лиону, нужно ещё два тайма в Турине провести, шансы сам понимаешь у Лиона такие же, как у ливерпуля догнать Арс или МЮ по трофеям АПЛ. Лацио к слову фаворит ЧИ, С Аяксом был косяк, но и судейские косяки в пользу планокуров были. Не у всех же есть Оливеры и Скомины. Аха-ха)
    Трофей АПЛ это тот же чемпионат Англии, так что Арс еще нужно догнать Ливерпуль, так как у Ливерпуля 18, а у Арс только 13. Ну так и матрасам нужно еще сыграть матч на Энфилде, помню ты Барсу в финал отправлял в прошлом году, а в итоге ТАА с его угловым отправил Барсу домой. И зачем вам Оливер, когда есть Орсато, Рокки, и т.д., ха-ха.
    мангo
    мангo
    01 марта в 22:04
    думают о другом
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана ответил fanliverpoolfan22
    01 марта в 21:30
    Вынесим Матрас
    Ну да, занесёте, словно на руках, в 1/4 ЛЧ, аха-ха)
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана ответил Steven Gerrard 008
    01 марта в 21:29
    По4ор кабинету. Проиграли 7ой команде Франции, проиграли прямому конкуренту Лацио два раза подряд, проиграли Аяксу U18 в прошлом сезоне, вылетели в пер4ив в 2006ом и т.д.))
    Что бы проиграть Лиону, нужно ещё два тайма в Турине провести, шансы сам понимаешь у Лиона такие же, как у ливерпуля догнать Арс или МЮ по трофеям АПЛ. Лацио к слову фаворит ЧИ, С Аяксом был косяк, но и судейские косяки в пользу планокуров были. Не у всех же есть Оливеры и Скомины. Аха-ха)
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответил Князь с офтопа меломана
    01 марта в 21:18
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22
      01 марта в 20:57
      Вынесим Матрас
      112910415
      112910415
      01 марта в 20:53
      о времена, о нравы !
      pomor 445
      pomor 445
      01 марта в 20:46
      Следует принимать во внимание такие катаклизмы, когда так рьяно критикуем наши клубы.
      Beka_byaka
      Beka_byaka
      01 марта в 20:30
      Задержался симёне пора менять клуб.
      Шишанутый
      Шишанутый
      01 марта в 20:30
      Очень слабо Атлетико. Сам не свой в этом сезоне. Последняя надежда у них Лч надо хорошо подготовится к Ливерпулю.
      cska vperiod
      cska vperiod
      01 марта в 20:25, ред.
      Плохи дела у матрасников.
      VIPded
      VIPded
      01 марта в 20:19
      Эх, Атлетико....(((
      susanin ultrazenith
      susanin ultrazenith
      01 марта в 20:14
      Так им и надо!
      Ablom
      Ablom
      01 марта в 20:13
      Печально.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      01 марта в 20:08
      Не удержали любимый счёт...
      Князь с офтопа меломана
      Князь с офтопа меломана
      01 марта в 20:05
      Зато ливерпуль драл и будет драть. Аха-ха)
      Позор ливерпулю. АТМ команда из сегунды из кубка выбила, аутсайдер завозил, а кабинетные чемпионы европы даже в створ не ударили. Аха-ха)
      Colchoneros
      Colchoneros
      01 марта в 19:57
      Очень плохо!
      ДСА
      ДСА
      01 марта в 19:56
      Нежданчик.
      Gelious
      Gelious
      01 марта в 19:55
      А нефиг было Морату покупать. Это как черная метка
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