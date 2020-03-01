«Атлетико» не смог обыграть аутсайдера Примеры

«Атлетико» сыграл вничью в гостевом матче 26-го тура Примеры против «Эспаньола».
Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат
«Эспаньол» — «Атлетико» 1:1 (1:0)
Голы: Савич 24 (автогол) — Сауль 47
«Эспаньол»: Д. Лопес, Х. Лопес, Эспиноcа, Кабрера Сасиа, Вила, Итурраспе (Мелендо 71), Ву (Кальери 71), Санчес, Дардер, Эмбарба (Педроса 81), де Томас
Главный тренер: Фернандес Абелардо.
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди дос Сантос, Коке, Партей, Сауль, Карраско (Жоау Фелиш 56), Мората (Диего Коста 63), Корреа (Витоло 69)
Главный тренер: Симеоне Диего.
Предупреждения: Фелипе 6, Эмбарба 38, Партей 42, Коке 86, Лоди 90, Санчес 90, Х. Лопес 90+2
Судья: Рохас Хавьер.
Ранее «Атлетик» обыграл «Вильярреал».
https://www.youtube.com/watch?v=DSUms9VuvvQ
Позор ливерпулю. АТМ команда из сегунды из кубка выбила, аутсайдер завозил, а кабинетные чемпионы европы даже в створ не ударили. Аха-ха)
Позор ливерпулю. АТМ команда из сегунды из кубка выбила, аутсайдер завозил, а кабинетные чемпионы европы даже в створ не ударили. Аха-ха)