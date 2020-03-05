ГлавнаяНовости

«Ювентус» и «Бавария» претендуют на тер Штегена

05 марта 2020, 21:36

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген может покинуть клуб ближайшим летом.

К 27-летнему футболисту проявляют интерес «Бавария» и «Ювентус». В конце прошлого года ходили слухи, что немец близок к продлению своего контракта с клубом.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Реал» готов предложить € 80 млн за Фабиана Руиса
Сегодня, 03:54 Комментарии0
Слухи«Милан» претендует на Упамекано
Вчера, 23:46 Комментарии0
СлухиМенье может продолжить карьеру в Дортмунде
Вчера, 20:09 Комментарии0
Слухи«Наполи» претендует на Азмуна
Вчера, 17:14 Комментарии30
СлухиИкарди может покинуть ПСЖ из-за натянутых отношений с Неймаром и Мбаппе
Вчера, 16:59 Комментарии10
Слухи«Эвертон» может заплатить более 30 млн фунтов за Эдуара
Вчера, 11:49 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
h8you
h8you ответил Agamaga
вчера в 23:49
Ха ха ха, Барса - Ювентус 3:1 в финале ЛЧ. Считай, что он самый слабый зищитник мира. И ещё, Зидан мечтал играть за «Барсу» – еще до «Ювентуса» его лично звал Кройфф. Должен был играть в Барселоне с Гиггзом. НО Зизу всё равно ушёл из Юве, это для игроков либо клуб куда переходят к концу карьеры, либо перевалочный пункт пока ты не окрепнешь.
Ювентус вынес твою Барселоналону 3-0 еще позже...и да когда Зидан переходил в Юве,твоя барселона даже в топ 10 клубов в мире не входила с одной лч...это потом уефа подключили...и Зидан выиграл ЗМ в Юве,сильнейшем клубе в середине и конце 90-х
Agamaga
Agamaga ответил h8you
вчера в 21:20
Ха ха ха, Барса - Ювентус 3:1 в финале ЛЧ. Считай, что он самый слабый зищитник мира.
И ещё, Зидан мечтал играть за «Барсу» – еще до «Ювентуса» его лично звал Кройфф. Должен был играть в Барселоне с Гиггзом. НО Зизу всё равно ушёл из Юве, это для игроков либо клуб куда переходят к концу карьеры, либо перевалочный пункт пока ты не окрепнешь.
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:40
Немецкий журналисти хотят поднят зарплату Тер штегену на конун продления контракта С Барселоной
h8you
h8you ответил Agamaga
вчера в 15:03
Де Лигт уже высказался на эту тему, почему перешёл в Юве, так это для того чтобы расти. Ему легче бороться и играть в составе туринцев. По той же самой причине переходят в Дортмунд и Арсенал.
хаха ты еще напиши,что у барселоны защита сильнее,чем у Ювентуса и в основу легче пробиться)))защита самое слабое место каталонцев...сдавший Пике,и хрустальный юмтити...а у Юве Кьеллини(если бы не сломался ,Де Лихт бы не играл) и бонуччи + демираль,который до травмы его вытеснул из основы
Agamaga
Agamaga ответил h8you
вчера в 14:54
Пике имеет влияние в клубе, он всё равно будет играть, а условный Де Лигт будет только выходить с банки
Agamaga
Agamaga ответил h8you
вчера в 14:53
Де Лигт уже высказался на эту тему, почему перешёл в Юве, так это для того чтобы расти. Ему легче бороться и играть в составе туринцев. По той же самой причине переходят в Дортмунд и Арсенал.
Maximiliano_777
Maximiliano_777 ответил h8you
вчера в 14:19
держи в курсе
Ок)))
h8you
h8you ответил Steven Gerrard 008
вчера в 13:38
Де Лигт понял, что ему будет легче конкурировать за место в центр. защите с косячником Бонукки и древним Кьеллини)
поэтому на лавке и сидел? и его даже Демираль из основы вытеснил...а кто там у каталонцев пике,который даже хуже бонуччи
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил h8you
вчера в 13:14, ред.
Де Лигт понял, что ему будет легче конкурировать за место в центр. защите с косячником Бонукки и древним Кьеллини)
h8you
h8you ответил Agamaga
вчера в 13:00
Барселона и Реал всегда приоритетная цель для всех игроков, а не Бавария и Ювентус - это факт!
Де Лихт так не думает хахаа
jek718875
jek718875
вчера в 11:22
ЕГО НУЖНО УБРАТЬ
shlomo
shlomo
вчера в 11:08
Очень похоже на журналистский "кря-кря".....
амурец
амурец ответил abramjan
вчера в 10:53
Ну да согласен, который может выиграть международный трофей
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:34
Надо уходить...
"Барселону" ждут нехорошие времена.
С каждым днем Месси все больше капризничает.
рус фан
рус фан
вчера в 10:24
Тер Штеген отличный кипер, он еще лет 6-8 способен надежно закрывать каталонские ворота.
Agamaga
Agamaga ответил h8you
вчера в 09:32
Барселона и Реал всегда приоритетная цель для всех игроков, а не Бавария и Ювентус - это факт!
milanetto10
milanetto10
вчера в 09:19
да ну ему и в Барсе хорошо на него ценник сейчас за 100 лямов не меньше
abramjan
abramjan
вчера в 08:41
в 27 лет пора уже и в футбольном клубе свои силы попробовать...
abramjan
abramjan ответил амурец
вчера в 08:36
а почему нет, тёр Штеген, себя зарекомендовал, пора попробовать поиграть в более хорошем клубе
в более амбициозном ...в клубе который выигрывает трофеи..
barcamilan
barcamilan
вчера в 08:00
я буду только рад этому событию, пусть валит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:56
В итоге окажегся в Сочи...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 07:51
Я думаю не уйдет
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
вчера в 03:20
ага,Бавария его точно не подпишет, у них тогда получится 3 вратаря: Нойер, Нюбель и Тер Штеген... и каждый захочет быть первым, куда столько конкуренции на одну позицию? ))
амурец
амурец
вчера в 02:00
а почему нет, тёр Штеген, себя зарекомендовал, пора попробовать поиграть в более хорошем клубе
Balanenok
Balanenok
вчера в 00:27
С трудом верится.
h8you
h8you ответил Maximiliano_777
вчера в 00:22
Никуда он не уйдет... По крайней мере Пока.
держи в курсе
Maximiliano_777
Maximiliano_777
05 марта в 23:55
Никуда он не уйдет... По крайней мере Пока.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
05 марта в 23:39
Нет ничего удивительного, без нашего покровительства Барселона даже Реал не может обыграть, поэтому пора паковать чемоданы.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
05 марта в 23:30
с чего вы взяли что клубы не могут интересоваться им?а вот уйдёт ли он из в барсы, это другой вопрос!
Kosmos58
Kosmos58
05 марта в 22:39
Утка (футбольная).
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100