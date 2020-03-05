«Ювентус» и «Бавария» претендуют на тер Штегена

1583433362

05 марта 2020, 21:36

Голкипер «Барселоны» может покинуть клуб ближайшим летом.

К 27-летнему футболисту проявляют интерес «Бавария» и «Ювентус». В конце прошлого года ходили слухи, что немец близок к продлению своего контракта с клубом.