«Ювентус» и «Бавария» претендуют на тер Штегена

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген может покинуть клуб ближайшим летом.
К 27-летнему футболисту проявляют интерес «Бавария» и «Ювентус». В конце прошлого года ходили слухи, что немец близок к продлению своего контракта с клубом.
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген может покинуть клуб ближайшим летом.
К 27-летнему футболисту проявляют интерес «Бавария» и «Ювентус». В конце прошлого года ходили слухи, что немец близок к продлению своего контракта с клубом.
И ещё, Зидан мечтал играть за «Барсу» – еще до «Ювентуса» его лично звал Кройфф. Должен был играть в Барселоне с Гиггзом. НО Зизу всё равно ушёл из Юве, это для игроков либо клуб куда переходят к концу карьеры, либо перевалочный пункт пока ты не окрепнешь.
И ещё, Зидан мечтал играть за «Барсу» – еще до «Ювентуса» его лично звал Кройфф. Должен был играть в Барселоне с Гиггзом. НО Зизу всё равно ушёл из Юве, это для игроков либо клуб куда переходят к концу карьеры, либо перевалочный пункт пока ты не окрепнешь.
"Барселону" ждут нехорошие времена.
С каждым днем Месси все больше капризничает.
"Барселону" ждут нехорошие времена.
С каждым днем Месси все больше капризничает.