Джовинко назвал футболистов, которые его впечатлили больше остальных

Бывший нападающий «Ювентуса» назвал лучших игроков, с которыми ему довелось когда-либо играть. В данный момент форвард выступает за «Аль-Хиляль».

Лучшие футболисты, с которыми я играл? Это Поль Погба, Артуро Видаль и Андреа Пирло. Игроком, похожим на меня, и в личном плане, является Карлос Тевес. Он произвел на меня впечатление больше всего.

Игрок, который не до конца раскрыл свой потенциал? Кингсли Коман. Я тренировался с ним в течение шести месяцев, и он был просто молниеносным. К сожалению, на физическом уровне он очень сильно проседает.