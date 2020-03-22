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Джовинко назвал футболистов, которые его впечатлили больше остальных

22 марта 2020, 11:26

Бывший нападающий «Ювентуса» Себастьян Джовинко назвал лучших игроков, с которыми ему довелось когда-либо играть. В данный момент форвард выступает за «Аль-Хиляль».

Лучшие футболисты, с которыми я играл? Это Поль Погба, Артуро Видаль и Андреа Пирло. Игроком, похожим на меня, и в личном плане, является Карлос Тевес. Он произвел на меня впечатление больше всего. 

Игрок, который не до конца раскрыл свой потенциал? Кингсли Коман. Я тренировался с ним в течение шести месяцев, и он был просто молниеносным. К сожалению, на физическом уровне он очень сильно проседает. 

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