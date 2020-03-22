Эмери: «„Ювентус“ способен выиграть Лигу чемпионов»

Экс-тренер ПСЖ похвалил своих бывших подопечных и , которые сейчас выступают за «Ювентус».

Я думаю, что туринцы входят в группу из трех-четырех команд, которые могут выиграть Лигу чемпионов. Считаю, что их лучший шанс завоевать трофей был в 2017 году.

Матюиди — отличный профессионал и сильная личность. Рабьо также подходит «Ювентусу». Я всегда хотел бы иметь в своей команде такого игрока.