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Эмери: «„Ювентус“ способен выиграть Лигу чемпионов»

22 марта 2020, 10:59

Экс-тренер ПСЖ Унаи Эмери похвалил своих бывших подопечных Блеза Матюиди и Адриена Рабьо, которые сейчас выступают за «Ювентус».

Я думаю, что туринцы входят в группу из трех-четырех команд, которые могут выиграть Лигу чемпионов. Считаю, что их лучший шанс завоевать трофей был в 2017 году.

Матюиди — отличный профессионал и сильная личность. Рабьо также подходит «Ювентусу». Я всегда хотел бы иметь в своей команде такого игрока.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
22 марта в 22:44
Не в этом сезоне
STVA 1
STVA 1 ответил Юрий Сенатов 1
22 марта в 21:24
В футболе возможно все. Невозможно только одно: представить, что обладателем титула может стать клуб из России.
Другое трудно от "знатока" услышать)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
22 марта в 21:23
В футболе возможно все. Невозможно только одно: представить, что обладателем титула может стать клуб из России.
bn20
bn20
22 марта в 15:56
выиграют если договорятся ))
Сухины дети
Сухины дети
22 марта в 15:52
Локо тоже может теоритически!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
22 марта в 15:06
ЛЧ нужно отменить.
311
311
22 марта в 14:23
Если только все будут их оббегать, чтобы не заразиться!)
shlomo
shlomo
22 марта в 13:57
Кто бы спорил, я не буду...:)))
violent
violent
22 марта в 13:19
так це правда
beefs
beefs
22 марта в 12:59
А Роналду?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
22 марта в 12:48
Тренеришка снова заговорил))
Zenit_84
Zenit_84
22 марта в 12:36
Сможет
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
22 марта в 12:35
    VAN ARM
    VAN ARM
    22 марта в 12:25
    возможно всё))
    Пьер - Луиджи Коллина
    Пьер - Луиджи Коллина ответил YNWA
    22 марта в 12:15
    Не смеши меня.
    вАс ливерпуль тридцать лет смешит. Аха-ха)
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    22 марта в 12:09
    Не уверен я в Юве. Нет рисунка игры.Скорей всего Бавария возьмет ЛЧ. Остальные команды просто мертвые) Финал Бавария-МС
    ДСА
    ДСА
    22 марта в 12:01
    Все основные растеряют форму из-за карантина
    MaxRnD
    MaxRnD
    22 марта в 11:49
    А кто сказал, что она будет завершена в этом году ?
    VIPded
    VIPded
    22 марта в 11:45
    Сейчас прогнозы уместны только по живучести эпидемии...(((
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    22 марта в 11:42
    Эмери в Юве хочет, я смотрю.
    Байкал-38
    Байкал-38
    22 марта в 11:34
    В порядке бреда эту ЛЧ выиграет Спартак на багаже Эмери, в финале Дзюба сделает покер, который со скандалом сбежит с Питера.
    dimagas2
    dimagas2
    22 марта в 11:22
      YNWA
      YNWA
      22 марта в 11:20
      Не смеши меня.
      sihafazatron
      sihafazatron
      22 марта в 11:10, ред.
      Лишь бы доиграли эту лч.
      А так вообще у лиона шансов побольше, а если ещё и депай вернётся))
      ОПС
      ОПС
      22 марта в 11:05
      Нет
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