Эмери: «„Ювентус“ способен выиграть Лигу чемпионов»

Экс-тренер ПСЖ Унаи Эмери похвалил своих бывших подопечных Блеза Матюиди и Адриена Рабьо, которые сейчас выступают за «Ювентус».
Я думаю, что туринцы входят в группу из трех-четырех команд, которые могут выиграть Лигу чемпионов. Считаю, что их лучший шанс завоевать трофей был в 2017 году.
Матюиди — отличный профессионал и сильная личность. Рабьо также подходит «Ювентусу». Я всегда хотел бы иметь в своей команде такого игрока.
А так вообще у лиона шансов побольше, а если ещё и депай вернётся))
А так вообще у лиона шансов побольше, а если ещё и депай вернётся))