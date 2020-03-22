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Хименес, Упамекано и Бастони — в списке трансферных целей «Ливерпуля»

22 марта 2020, 17:48

«Ливерпуль» ищет замену центральному защитнику Деяну Ловрену, у которого летом истекает контракт.

В списке трансферных целей «красных» находятся защитники Хосе Хименес из «Атлетико», Дайотчанкуль Упамекано из «РБ Лейпциг» и Алессандро Бастони из «Интера».

Сообщается, что главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу нравится игра Хименеса головой, а также его взаимодействие с мячом. Контракт уругвайца с «матрасниками» истекает в 2023 году. Сумма отступных за него составляет 120 млн евро. По информации испанских СМИ, «Атлетико» готов отпустить Хименеса.

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