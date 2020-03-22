Хименес, Упамекано и Бастони — в списке трансферных целей «Ливерпуля»

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22 марта 2020, 17:48

«Ливерпуль» ищет замену центральному защитнику , у которого летом истекает контракт.

В списке трансферных целей «красных» находятся защитники из «Атлетико», из «РБ Лейпциг» и Алессандро Бастони из «Интера».