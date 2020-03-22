Хименес, Упамекано и Бастони — в списке трансферных целей «Ливерпуля»

«Ливерпуль» ищет замену центральному защитнику Деяну Ловрену, у которого летом истекает контракт.
В списке трансферных целей «красных» находятся защитники Хосе Хименес из «Атлетико», Дайотчанкуль Упамекано из «РБ Лейпциг» и Алессандро Бастони из «Интера».
Сообщается, что главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу нравится игра Хименеса головой, а также его взаимодействие с мячом. Контракт уругвайца с «матрасниками» истекает в 2023 году. Сумма отступных за него составляет 120 млн евро. По информации испанских СМИ, «Атлетико» готов отпустить Хименеса.