Мариу признался, что мечтает играть в Испании

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вчера, 09:25

Полузащитник «Локомотива» в ходе беседы с болельщиками в своем Инстаграме признался, что хотел бы поиграть в Испании.

Чемпионат Испании соответствует моим характеристикам. Там играют в хороший футбол. Это мечта, которую хочется воплотить в жизнь, и, возможно, это произойдет. Тактика, в которой я чувствую себя наиболее комфортно, это 4-3-3. При такой схеме чувствую себя наиболее комфортно.

Ранее Мариу назвал победу на Евро-2016 в составе сборной Португалии одним из самых запоминающихся моментов в своей карьере.