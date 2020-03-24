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Мариу признался, что мечтает играть в Испании

вчера, 09:25

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу в ходе беседы с болельщиками в своем Инстаграме признался, что хотел бы поиграть в Испании. 

Чемпионат Испании соответствует моим характеристикам. Там играют в хороший футбол. Это мечта, которую хочется воплотить в жизнь, и, возможно, это произойдет.

Тактика, в которой я чувствую себя наиболее комфортно, это 4-3-3. При такой схеме чувствую себя наиболее комфортно.

Ранее Мариу назвал победу на Евро-2016 в составе сборной Португалии одним из самых запоминающихся моментов в своей карьере.

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Gallardo27
Gallardo27
вчера в 09:49
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